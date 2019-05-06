معان.. القبض على شخصين بحوزتهما سلاحا ناريا و مواد مخدرة

عمان-الغد – قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن معلومات وردت اليوم حول مكان تواجد شخص من ذوي الأسبقيات ومطلوب بعدة طلبات في قضايا الشروع بالقتل والمخدرات ومقاومة الموظفين، ودهس رجل أمن والفرار ، حيث تحركت قوة أمنية لمداهمته والقاء القبض عليه .

وأضاف الناطق الاعلامي أن ذلك المطلوب وفور مشاهدة للقوة الامنية قام بالفرار واطلاق عيارات نارية باتجاه القوة والاختباء بمنزل احد الاشخاص المطلوبين، ليقوم بعد ذلك هو والشخص المطلوب الذي اختبأ عنده بمحاولة الفرار مرة اخرى بواسطة مركبة اخرى ليتم مطاردتهما حيث قام أحدهما أثناء ذلك باطلاق عيارات نارية باتجاه القوة الامنية وجرى تبادل لاطلاق النار لحين تعطيل المركبة وإلقاء القبض عليهما، وتبين اصابتهما، وأسعفا للمستشفى وهما قيد العلاج .

وتابع الناطق الاعلامي انه وبتفتيش المركبة التي كان يستقلها الشخصان عثر داخلها على ٣ كفوف من مادة الحشيش المخدرة وكمية من الحبوب المخدرة وسلاح ناري (مسدس ) وكمية من الذخيرة وما يزال التحقيق جارياً .