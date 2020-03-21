معان : القبض على 20 شخصاً خالفوا حظر التجول

حسين كريشان

معان – أكد محافظ معان الدكتور محمد الفايز أن الأجهزة العسكرية والأمنية ضبطت نحو 20 شخصا من مختلف مناطق محافظة معان قد خرقو حظر التجول ، ومخالفة أمر الدفاع رقم ٢ .

وقال الفايز أنه تم تحويل المخالفين إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ، وهم بالمناسبة حالات فردية ، مثمنا مواقف جميع أبناء المحافظة الذين التزمو بالاوامر والتعليمات الحكومية الصادرة حفاظا على سلامتهم من فيروس كورونا

، داعيا المواطنين الالتزام بهذه الإجراءات حفاظا على سلامتهم ، مبينا ان كافة الجهات المعنية تعمل من أجل خدمة الوطن ومواطنيه في ظل هذه الظروف الاستثنائية

من جهته ، اشاد مدير مستشفى معان الحكومي الدكتور وليد الرواد بتعاون الأجهزة العسكرية والأمنية في التعامل مع الحالات المرضية ، وخاصة مرضى غسيل الكلى الذين بدؤا بالوصول إلى المستشفى لأخذ جلساتهم العلاجية المقررة لهم ، مبينا ان الكوادر الطبية والتمريضيه في المستشفى جاهزة لاستقبال الحالات المرضية الطارئة .