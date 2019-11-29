نادي معان يقاطع بطولة المرحوم سلطان العدوان

أحمد الرواشدة

معان – قرر نادي معان الرياضي مقاطعة المباريات المتبقية له ضمن بطولة المرحوم سلطان العدوان احتجاجا على عدم قيام قناة الاردن الرياضية ببث مباريات نادي معان الرياضي المشارك بالبطولة حسب رئيس النادي ماجد الخوالدة.

وقال الخوالدة في تصريحاته لـ” الغد “ان النادي سيشارك في مباراة اليوم والتي تجمع فريقه مع دار الدواء على ملعب الملك عبد الله في القويسمه عند الساعة الرابعة مساء اليوم ، مؤكداً بعد المباراة المزمع اقامتها سيقاطع النادي باقي مبارياته في البطولة ، مشيرا ان القناة تمتلك بث مباريات البطولة حصريا .

واضاف الخوالدة متسائلا لماذا قامت القناة والمملوكة للتلفزيون الاردني ببث مباريات الاندية المشاركة وعددها 12 نادي باستثناء نادي معان الوحيد القادم من الجنوب.

يذكر ان نادي معان تأهل الموسم الماضي الى دوري اندية المحترفين.