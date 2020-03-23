معان: توقيف صاحب مخبز

معان- أكد محافظ معان الدكتور محمد الفايز أنه تم توقيف عدد من الأشخاص في معان كانوا ينتجون مادة الخبز مخالفين بذلك قرار حظر التجول.

وقال الفايز لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، أنه تمت مداهمة مخبز وسط مدينة معان أمس الأحد، كان ينتج مادة الخبز بغرض بيعه على المواطنين، ما يشكل خرقا لقرار حظر التجول الساري حاليا في جميع مناطق المملكة.

وبين أنه تم إلقاء القبض على صاحب المخبز وثلاثة أشخاص آخرين كانوا يتواجدون داخل المخبز، وتم إيداعهم من قبل الجهات المعنية إلى مركز الحسا العسكري، مبينا أنه تم ضبط بعض المستهترين بقرار الحظر وتوقيفهم خلال الفترة الماضية.

وفي السياق، أوضح محافظ معان أن عملية توزيع الغاز على المواطنين قائمة وبكل كفاءة، مشيرا إلى أن أهالي المدينة ملتزمون بقرار حظر التجول لليوم الثالث.-(بترا)