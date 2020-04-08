معان: ضبط حفارة كهربائية مخالفة وردم بئر وتوقيف مالك المزرعة

عمان- الغد- قالت وزارة المياه والري ان قيادة خلية ازمة كورونا في القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية في مديرية الامن العام /شرطة معان بالتنسيق مع محافظ معان د. محمد الفايز ضبطت حفارة مخالفة تقوم بحفر بئر مخالف في منطقة المريغة / رأس النقب – معان أمس بالتنسيق مع مديرية الاحواض المائية في وزارة المياه والري والمنسق الامني في مركز الوزارة حيث تم ضبط الحفارة وحجز مالك المزرعة وايداعه لدى المركز الامني لاستكمال التحقيق وتحويله للجهات القضائية.

وبالتفاصيل، بينت الوزارة انه بناء على معلومات وردت لمركز الوزارة/مديرية الاحواض المائية تفيد بوجود حفارة تقوم بأعمال حفر بئر في منطقة مريغة/ رأس النقب داخل مبنى من الطوب الاسمنتي وأمامها خيمة تم التنسيق مع قيادة عمليات الازمة ومحافظ معان د. محمد الفايز والاجهزة الامنية (مديرية شرطة معان) بالخصوص وتم تسيير حملة امنية عصر يوم الثلاثاء ومداهمة الموقع وضبط مالك المزرعة ( ح.خ.ص. أ) وضبط الحفارة الكهربائية مركب عليها (3) ماتورات كهرباء تعمل في ساعات الليل في الموقع وبالكشف تبين قيامها بحفر بئر على عمق نحو (50) متر داخل الاض وخروج المياه من البئر واقتياد الحفارة الى الحجز في مديرية المشاغل المركزية التابعة لوزارة المياه والري وتنظيم الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتطبيق احكام القانون وردم البئر المخالف.

وثمنت الوزارة الجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية في مديرية الامن العام وخاصة مرتبات وضباط مديرية شرطة معان ومحافظ معان على الجهود المتواصلة واكدت الوزارة على ان حملتها التي أطلقتها الوزارة/ سلطة المياه مستمرة لرصد وإزالة اية اعتداءات داعية جميع الاخوة المواطنين في جميع المناطق الى الاسراع بالابلاغ عن اي شبهة حول ذلك عبر الرقم الموحد لطوارىء المياه على الرقم (117116) الذي يستقبل الملاحظات على مدار الساعة.