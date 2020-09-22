معان: عزل قضاء أيل وإخضاعه لحظر تجول شامل من الخميس

عمان- بناء على توصية خليّة أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، قرّرت لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد اليوم الثلاثاء عزل قضاء إيل في محافظة معان، وفرض حظر التجوّل الشامل فيه اعتباراً من الساعة السادسة من صباح يوم بعد غدٍ الخميس الموافق للرابع والعشرين من أيلول الحالي ولمدّة أسبوعين، وذلك نظراً لسوء الحالة الوبائيّة فيه.

وتبعاً لهذا القرار، تقرّر تفويض اللجنة الأمنيّة برئاسة محافظ معان بفتح المنشآت اللازمة لاستدامة الحياة الأساسية للمواطنين، ووضع آلية للسماح للمواطنين بقضاء احتياجاتهم الأساسية في أوقات متفاوتة بحسب المناطق تضمن الحد الأدنى من الاختلاط في الأماكن المختلفة، وذلك سيراً على الأقدام.

كما تمّ تفويض المحافظ باتخاذ القرارات اللازمة لدخول سلاسل التوريد وإصدار التصاريح اللازمة عند الضرورة، والتعامل مع الحالات الإنسانيّة والطارئة. -(بترا)