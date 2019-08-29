معان: لقاء يبحث تعزيز التعاون الاستثماري بين الأردن والسعودية

حسين كريشان

معان– بحث الرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان المهندس حسين كريشان والامير السعودي عبد العزيز بن فيصل ال سعود رئيس مجلس ادارة شركة الحلول المستقبلية المحدودة سبل تعزيز اواصر التعاون الاستثماري والفرص الواعدة والممكنة في منطقة معان التنموية خاصة في مجال اللوجستبات والنقل والصناعة.

واكد كريشان عمق العلاقات الاخوية والتاريخية التي تربط الاردن والمملكة العربية السعودية والتي ارسى قواعدها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين واخيه خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود، مبيناً أن مستوى العلاقات والروابط المتميزة التي تربط البلدين تستدعي استثمارها لجذب المزيد من المنافع.

واعرب كريشان عن شكره وتقدير للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً على الدعم المتواصل الذي تم تقديمه إلى الأردن عبر سنوات من العلاقات الثنائية المتينة والمتميزة حيث ترتبط المملكة الأردنية الهاشمية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة بعلاقات وطيدة ومتميزة، مؤكداً ان ما قدمه الصندوق السعودي للتنمية من منح مالية عبر تنفيذ المشاريع يعتبر محفزا على تنمية وتطوير كافة القطاعات، معربا عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية الشقيقة للدعم والمساعدة التي قدمتها من خلال المنحة السعودية لمشاريع البنية التحتية في الاردن ومنها المساعدة في تنفيذ مشاريع منطقة معان التنموية .

واستعرض كريشان الفرص الاستثمارية المتاحة والواعدة في منطقة معان التنموية والتي تعمل شركة تطوير معان بمحاورها الروضة الصناعية والمجتمع السكني وواحة الحجاج والطاقة الشمسية ومركز تطوير المهارات على جذب مزيداً من الاستثمارات بفضل المزايا الاستثمارية الممنوحة للمنطقة التنموية وتوفر عنصر الامن والامان بهدف توفير فرص العمل بما يعزز مكانة معان كمركزاً اقليماً قريباُ من ميناء العقبة والعاصمة عمان بالإضافة الى قربها من دولتي السعودية والعراق لترتقي الى الرؤية الملكية التي انشأت من اجلها.

من جهته اكد رئيس مجلس ادارة شركة الحلول المستقبلية المحدودة الامير السعودي عبد العزيز بن فيصل ال سعود حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع الأردن ، مبدياً اعجابه بما وصلت اليه منطقة معان التنموية والتطور الملحوظ الذي تشهده المنطقة خاصة في مجال الطاقة الشمسية والصناعات بمختلف اشكالها، مشيدا بموقعها الاستثماري لما تحظى به من مقومات بهذا الخصوص خاصة قربها لميناء معان البري وميناء العقبة ودولتي السعودية والعراق.

وقال الامير ال سعود أن المجالات الاستثمارية واسعة وبيانات التجارة بين السعودية والاردن التي تتضاعف سنوياً تشجع المستثمرين على زيادة استثماراتهم في القطاعات الواعدةلا سيما في منطقة معان التنموية، مؤكدًا أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يوجهان دائما بدعم المملكة الاردنية الهاشمية والمستثمرين معاً، متمنياً أن تكون النتائج مبشرة على جميع الأطراف.

وابدى ال سعود اعجابه بفكرة الترويج الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص ودعم المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتمكين الشباب ودعم مشاريعهم من خلال شركة معان للتنمية المجتمعية ، لافتا سموه إلى أهمية تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين بهذا الخصوص.

وجال سموه في محور واحة الحجاج والمجمعات الشمسية والروضة الصناعية.

وفي نهاية اللقاء قدم الرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان المهندس حسين كريشان درع تذكاري للأمير عبد العزيز بن فيصل ال سعود رئيس مجلس ادارة شركة الحلول المستقبلية المحدودة.

وكان ال سعود قد التقى في وقت سابق رئيس مجلس ادارة شركة تطوير معان المهندس شحادة ابو هديب الذي قدم الاخير شرحا عن استراتيجية الشركة القائمة على جذب الاستثمارات والتوسع باقامة الصناعات في المنطقة التي تتميز بحوافز وامتيازات ضريبية وجمركية، مؤكدا ان الشركة توفر كل الدعم الممكن والمتاح والتسهيلات لاي استثمار مستقبلي.

والجذير بالذكر ان شركة الحلول المستقبلية المحدودة تعمل على مشاريع النقل واللوجستيات بالاضافة الى توليد الطاقة الكهربائية وتوصيل الوقود البخاري وتكييف الهواء وتجميع المياه ومٌعالجتها وتوصيلها.