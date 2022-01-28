معان: مسيرة احتجاجية رافضة لـ “خصخصة مياه معان”

حسين كريشان

معان – شارك مئات من المواطنين في مدينة معان اليوم الجمعة بمسيرة انطلقت من امام مسجد معان الكبير، وصولا الى مبنى ادارة مياه معان، رفضا لقرار وزارة المياه والري بـ”خصخصة مديرية مياه معان”، وتحويلها إلى شركة مياه العقبة/ “مياهنا”.

وهتف المشاركون، بالمسيرة التي نظمتها تنسيقية اللجنة الشعبية لمتابعة قضايا معان بشعارات، معبرة عن موقفهم الرافض تسليم شركة مياه العقبة الولاية على مياه معان بدلا من سلطة المياه.

وندد المشاركون في المسيرة التي مثلت جميع اطياف اللون السياسي والشعبي والشبابي والحزبي، تجاهل الحكومة لمطالبهم المتكررة وسط تعنت وزارة المياه وتمسكها بموقفها بفرض شركة مياه العقبة على جميع أبناء المحافظة، لتولي إدارة شركة مياه العقبة إدارة مياه معان بما يسمى “بالخصخصة”.

وطالب المحتجون، في المسيرة ، بتدخل حكومي للعدول عن القرار ثم إلغائه.

وفي نهاية المسيرة، نظم المشاركون وقفة احتجاجية امام سلطة مياه معان، وسط تواجد امني في محيط مبنى سلطة المياه، بحضور مدير شرطة معان.

والقيت في الوقفة عدد من الكلمات أكدت أن احتجاجات المواطنين التي تضمنت عرض أسباب تراجع خدمات المياه في محافظتهم، وانقطاعها المستمر عن منازلهم في الفترات الماضية، كان يمهد لتسهيل عملية تسليم مياه معان إلى شركة مياه العقبة، لإقناع الأهالي بأن هذه الشركة ستحل مشاكل المحافظة المائية.

من جهته، أكد الناطق الإعلامي باسم اللجنة احمد عبيدو البزايعة أن اللجنة الشعبية وبمشاركة جميع الفعاليات الشعبية والشبابية ومؤسسات المجتمع المدني في المحافظة ستستمر في فعالياتها، خلال الأيام القادمة وتوسيع نطاق الاحتجاج السلمي، حتى رفض والغاء القرار.