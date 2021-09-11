معان: مشروعات لتحسين الواقع المائي

معان– قال رئيس اللجنة المالية والتنموية بمجلس محافظة معان وصفي صلاح إنه تم تنفيذ عدد من المشروعات، لتحسين التزويد المائي لعدد من مناطق المحافظة.

وأضاف صلاح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، أن العمل جار على تنفيذ مشروعات مياه داخل مدينة معان، بكلفة تقريبية تبلغ 205 آلاف دينار، مشيرا إلى أنها اشتملت على مد خطوط ناقلة للأحياء السكنية في مناطق سطح معان وحي الطور.

وأضاف أنه تم تشغيل بئر اوهيدة رقم 5 وبئر الجثة رقم 13، وبلغت كلفة تجهيزها 150 ألف دينار تقريبا، وذلك لتحسين عملية التزويد المائي للمدينة، مبينا أنه تم طرح عطاء حفر وإنشاء بئر مياه منطقة الزيتونة في لواء الشوبك وبكلفة تقريبية تبلغ 385 ألف دينار، وذلك من خلال منحة مقدمة من الصندوق السعودي للتنمية، وأن العطاء قيد التنفيذ حاليا.

وقال إن العمل جارٍ على تنفيذ عطاء مشروع بئر الشوبك، وبتمويل من منظمة اليونيسيف، وبكلفة تقريبية تبلغ 360 ألف دينار، كما يتم العمل حاليا على تنفيذ مشروع استغلال بئر الحسينية رقم 3 وبكلفة تقريبية تبلغ 90 ألف دينار، موضحا أن تلك المشروعات ستسهم بتحسين التزويد المائي لمناطق الشوبك والحسينية.

وأشار إلى أن العمل جارٍ على تنفيذ مشروع تأهيل شبكات مياه المشرف بمنطقة وادي موسى وبكلفة تقريبية تبلغ 75 ألف دينار، مضيفا أنه تم تنفيذ عطاء مشروع تحسين شبكات المياه وتركيب المحابس في قصبة معان وقضاء إيل ومناطق وادي موسى والشوبك وبكلفة تقريبية تبلغ 80 ألف دينار.-(بترا)