معان: مطالب بإنشاء مشروع طاقة شمسية لتحسين الواقع الزراعي

معان- طالب مزارعون في منطقة الشامية بمحافظة معان، بإنشاء مشروع طاقة شمسية لتحسين الواقع الزراعي ودعم المزارعين وتعزيز إنتاجهم، مشيرين الى ارتفاع كلف مياه الري.

وبينوا لوكالة الانباء الاردنية(بترا)، أن نحو مئة مزرعة وبستان تقع ضمن وادي الشامية، تعتمد على مياه البئر الارتوازي في ذات المنطقة، وأن أسعار بيع المياه ارتفعت مؤخرا بسبب ارتفاع كلف التشغيل، مقترحين إيجاد مشروع طاقة شمسية يخدم البئر ويخفض من كلف التشغيل، ما ينعكس على أسعار المياه المباعة.

وطالبوا بضرورة تحسين الطرق الداخلية الزراعية في تلك المنطقة وتحسين إنارتها، ودعم وتعزيز الخدمات الزراعية، ولاسيما وان تلك المزارع تعيل عشرات الأسر المنتجة، وتسهم بتحسين مستواها المعيشي.

من جهته، قال مدير زراعة معان المهندس أحمد آل خطاب لـ(بترا)، إن المديرية تقدم خدماتها الزراعية لجميع المزارعين في المحافظة، ومن ضمنها مزارعي منطقة الشامية، مؤكدا أن المديرية تقدم وبشكل دوري خدمات الإرشاد الزراعي والحراثة وحملات الرش وخدمات الإنتاج النباتي.

وقال رئيس اللجنة المالية والتنموية عضو مجلس محافظة معان وصفي صلاح، إنه تم رصد مبلغ 10 آلاف دينار للعام الحالي لإنشاء مشروع طاقة شمسية لبئر الشامية، والذي سيسهم بتخفيض أسعار مياه الري بحال تشغيله، مؤكدا أنه تم إنشاء خزان مائي ومضخات مياه في منطقة بساتين الشامية بكلفة 25 ألف دينار، وذلك على حساب موازنة المحافظة خلال 2019.-(بترا)