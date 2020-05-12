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معان: نتائج سلبية لـ300 عينة فحص لكورونا

منذ 16 دقيقة

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معان– أكد مدير مديرية الشؤون الصحية لمحافظة معان الدكتور أمجد أبو درويش أن نتائج الفحوصات التي تمت لـ 300 عينة في معان خلال الأسبوع الحالي للتأكد من خلوها من الإصابة بفيروس كورونا جاءت جميعها سلبية.
وقال الدكتور أبو درويش لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن الفرق الرقابية التابعة للمديرية مستمرة في متابعة الأسواق والمرافق العامة والمنشآت من حيث التزامها بإجراءات الحكومة الاحترازية للوقاية من وباء كورونا، حيث يتم مراقبة الالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات والقفازات وعمليات التعقيم وغير ذلك، مشيرا إلى استمرار المتابعة الرقابية على محال الحلويات والمطاعم والمخابز ومحال تصنيع الأغذية وذلك من خلال لجان السلامة العامة.
بترا

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