معان يتغلب على شباب العقبة بهدف في دوري كرة المحترفين

محمد عمّار

عمان – حقق فريق معان فوزا صعبا وسمتحقا على شباب العقبة 1-0، في ختام مباريات الاسبوع الثامن من دوري المحترفين بكرة القدم، في اللقاء الذي اقيم مساء اليوم على ستاد الامي رمحمد بالزرقاء، وبهذا الفوز تقدم معان للمركز التاسع برصيد 8 نقاط، وهو ذات الرصيد للفريق الخاسر الذي يتقدم على سلم الترتيب بفارق الاهداف.

معان 1 شباب العقبة 0

دفع مدرب شباب العقبة بتشكلية هجومية، بحثا عن تسجيل هدف مبكر، بعد ان تولى طارق القماز وخالد الردايدة، بعد ان تلقيا الاسناد من الظهيرين محمد عبدالرؤوف وهيثم البطه، ما فتح الطريق امام عيسى السباح تولى زمام المبادرات الهجومية من ميسرة المنتصف وانس بدوي من الميسرة، ما اضاء الطريق امام محمود شوكت للتقدم لاسناد المهاجم اريك، حتى ان قلب دفاع العقبة احمد ابو حلاوة كان يشارك بالكرات العرضية والثابتة والركنيات.

دفاعات معان تحملت العبء الاكبر في الاداء الهجومي العقباوي، فعاد لاعبي وسط معام خالد البري ومحمود موافي لاسناد دفاعا الفريق امام المصري ومحمود مشعل وليث الحصة وفادي الناطور الذي ارهق كثيرا من تحرات السباح الذي سدد كرة ثابتة ابعدها حارس معان رشيد رفيد لركنية، وقام اريك بمجهود وافر ومرر كرة سددها شوكت بجوار القائم، ومن ركنية اخرى نفذها شوكت مرت من امام الجميع، وقام شوكت بمجهود كبير ومرر كرة للسباح الذي سدد كرة ضعيفة باحضان الحارس رفيد.

تحرك معان بعد مرور نصف الساعة، بيد ان الاداء بقي خارج السيطرة، في ظل انقطاع خطوط الاتصالات بين لاعبي وسط معان وهجومه، في ظل تركيز ذهني دفاعي، واغلاق كافة المنافذ صوب الحارس رشيد، ونفذ السباح كرة ثابتة مرت فوق مرمى رشيد بقليل، على عكس مجريات اللقاء مرر موافي كرة عرضية سددها جعارة ابعدها الاسمر، عادت لجعارة خارج الجزاء سددها ارضية على يمين الاسمر الهدف الاول لمعان في الدقيقة 47 من الشوط الاول، وبه انتهت احداث الحصة الاولى.

لا جديد

اندفع شباب العقبة في الحصة الثانية صوب تحقيق التعادل، بيد انه اصطدم بدفاعات متراصة من قبل معان والبحث عن الهجمات المرتدة، بيد ان امرا لم يحدث، ليضطر مدرب معان لتبديل اضطراري لاصابة ليث الحيصة ليكون البديل يزن الغرابلة، فيما دفع مدر بالعقبة بالبديلين يزن شوكت ومحيسن ابو جبلة عوضا عن انس بدوي وهيثم البطة، لزيادة ايقاع اللعب في الجانب الهجومي، وكاد ابو حلاوة ان يحقق التعادل من كرة ثابتة، بيد انه سدد الكرة ضعيفة باحضان رشيد.

اضطر كدرب العقبة لتبديل اضطراري لاصابة زكي ابو ليلى، ليكون البديل احمد ابو نجيلة، وعاد ودفع بالبديلين شريف النوايشة ومحمود جمال عوضا عن القكاز واريك، في بحث اخير للتعديل، فيميا دفع مدرب معان بالبديل ابراهيم الرواد عوضا عن الشحات لتعزيز قدرات الفريق الدفاعية، وكاد النوايشة ان يحقق التعديل، إلا ان كرته علت المرمى بقليل، لتمضي الدقائق دون تعديل، ليحقق معان فوزا صعبا على شباب العقبة وبهدف يتيم.

المبارة في سطور

النتيجة : فوز معان على العقبة 1-0

سجل الاهداف : سند جعارة د: 45 + 2 (معان)

الملعب : ستاد الامير محمد.

الحكام : اسامة احمد، ابراهيم العموش، عبدالعزيز الخوالدة وقصي الشمايلة.

العقوبات : انذار للاعب علي المصري، سند جعارة، مدرب الفريق ديان صالح (معان)

مثل معان : رشيد رفيد، محمود مشعل، علي المصري، ليث الحيصة (يزن الغرابلة)، فادي الناطور، مهدي علامة، خالد البري، سند جعارة، محمود موافي، اسامة سريوة (رشاد الفراهيد) وعمر الشحات (ابراهيم الرواد)

مثل شباب العقبة : حماد الاسمر، احمد ابو حلاوة، زكي ابو ليلى (احمد ابو انجيلة)، محمد عبدالرؤوف، هيثم البطه (محسن ابو جبلة)، طارق القماز (محمود جمال)، خالد الردايدة، انس بدوي (يزن شوكت)، عيسى السباح، محمود شوكت، ايرك وودز (شريف النوايشة).