معان يحقق فوزا مستحقا على البقعة بـ “دوري المحترفين”

عمان – الغد – حقق فريق معان فوزا مستحقا بتغلبه على نظيره فريق البقعة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين الجمعة، ضمن لقاءات الجولة الرابعة عشرة لدوري أندية المحترفين لكرة القدم.

معان تقدم خطوة مهمة في محاولاته للابتعاد عن دائرة الخطر، حيث رفع رصيده إلى 14 نقطة، في الوقت الذي بقيه فيه فريق البقعة برصيد خال من النقاط، وبات على مقربة من العودة إلى مصاف دوري أندية الدرجة الأولى.

فريق معان فرض حضوره القوي على منطقة الألعاب منذ بداية المباراة مستغلا المساحات الواسعة التب ظهرت في مناطق البقعة، ما سهل من مهمة وخالد البري واسامة سريوة وعدي القرا، والأخير استثمر الكرة الثابتة التي ارسلها سريوة وزرعها رأسية خدعت حارس البقعة محمد أبو نبهان في الدقيقة 4.

هذا الهدف عزز من معنويات لاعبي معان في مواصلة السيطرة والتقدم في بناء الهجمات المتتالية التي عادت لتكشف مرمى الحارس أبو نبهان بالعديد من الكرات، خصوصا البينية القصيرة التي ساهمت بابقاء دفاعات البقعة تحت نيران التهديد، في الوقت الذي حاول فيه فريق البقعة مجاراة منافسه من خلال الهجمات المضادة التي هدفت لايجاد المنافذ التي توصل محمد عبد المطلب وجميل السرحان وأحمد مناصرة نحو المنطقة الأمامية، والتي عالجها دفاع معان بتشتيت الكرات قبل أن تستفحل خطورتها أمام المرمى، حتى الكرة التي وصلت إلى السرحان عالجها حارس معان بحضور تام، وفي الدقيقة 51 عزز المحترف التونسي يسري العقباوي تقدم معان بالهدف الثاني، فيما تبقى من وقت ابقى فريق معان السيطرة تحت نفوذه وركز على الكرات القصيرة، فيما احتاجت العاب البقعة إلى الحلول الجماعية بعد أن غابت خطورة هجماته عن مناطق معان.