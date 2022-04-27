معان يخطف فوزا قاتلا من السلط بدوري المحترفين

حقق معان فوزا قاتلا على ضيفه السلط بهدف دون رد، في افتتاح مباريات الجولة الرابعة من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2020، في المباراة التي جرت مساء الأربعاء على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.

وسجل هدف الفريق الوحيد المهاجم خلدون الخزام عند الدقيقة 90+2، ليحقق الفريق فوزه الأول في البطولة بعد خسارة وتعادلين في الجولات الماضية.

وقفز معان إلى المركز الخامس برصيد 5 نقاط، وبفارق الأهداف عن سحاب والفيصلي صاحبي المركزين الثالث والرابع، فيما بقي السلط في المركز العاشر وبرصيده نقطة واحدة.

وتستكمل مباريات الجولة مساء الخميس بلقاء وحيد يجمع فريقي الرمثا والجزيرة على ستاد الحسن الدولي، في المباراة التي ستنطلق عند الساعة العاشرة والنصف مساء.