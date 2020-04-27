معان يدرس خوض تجربة دوري بدون محترفين.. فهل تؤتي ثمارها؟

خالد الخطاطبة

عمان – تفاعل عدد من اللاعبين المحليين، مع اعلان المدير الفني لفريق معان لكرة القدم عبدالله القططي، عزمه خوض منافسات دوري المحترفين في الموسم الحالي بدون محترفين أجانب، بعد الإشارة إلى فسخ النادي لعقد محترفيه المولدافيين فاديم سيرتن وماكسيم بالتراضي بين الطرفين.

وأعلن القططي في تصريح لـ”الغد” أن فسخ العقد مع المحترفين الاجنبيين، جاء بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في تأزيم الموقف المالي للنادي كما هو حال جميع الأندية، وبالتالي العمل على تقليص النفقات ضمن الامكانات المتاحة، لافتا إلى أن فريق معان يعتزم خوض منافسات دوري المحترفين بدون محترفين أجانب كما هو التوجه الاولي، بسبب الظروف الحالية، وعندم اتضاح الرؤيا بشكل كامل.

وتفاعل اللاعبون المحليون مع خطوة نادي معان، حيث مالت الاغلبية العظمى من اللاعبين لتأييد هذه الخطوة التي تساهم بالدرجة الأولى في تقليص نفقات النادي، وتوجيهها نحو اللاعب المحلي، الذي سيحصل أيضا على فرصة اللعب واثبات الحضور خلال المنافسات.

واعتبر اللاعبون أن أندية المحترفين في الغالب، تتعاقد مع محترفين أجانب غير مؤثرين، مقابل مبالغ مالية عالية مقارنة مع اللاعب المحلي، الأمر الذي ينعكس سلبا على الفريق ماليا وفنيا، بل أن أندية محترفة تتعاقد مع محترفين أجانب ليجلسوا على المدرجات بسبب تدني مستوياتهم الفنية، وهو أمر بات ملحوظا في المنافسات الماضية، ليوحي ذلك بفشل تلك الأندية في اختيار المحترفين.

وأشار اللاعبون الى أن خطوة نادي معان ربما تكون ايجابية، بعيدا عن مستوى اللاعبين المحترفين المولدافيين، لأنها ستوفر مبالغ مالية على صندوق النادي، وستمنح اللاعب المحلي فرصة المشاركة، لا سيما وأن فريق معان لم يعلن رغبته بالمنافسة على اللقب، وسيكتفي بالبحث عن ظهور مشرف في أول ظهور تاريخي له في مصاف أندية المحترفين، من خلال البحث عن مركز متوسط مستفيدا من الدعم الكبير للإدارة، ومن حماس جماهيرة الكبيرة، ومن حنكة مديره الفني القططي الباحث عن وضع بصماته على الفريق.

ويرى اللاعبون المؤيدون لقرار خوض اغلب الاندية لدوري المحترفين بدون محترفين أجانب، أن النادي الذي يرغب في التعاقد مع محترف أجنبي، يجب أن يكون قادرا على انتقاء محترف مؤثر قادر على اثراء الفريق، وبمقابل مادي كبير، وهو نادر ما يحصل في الدوري المحلي، بسبب غياب الآلية الفنية الصحيحة للاختيار، لاسباب عديدة ابرزها ضعف القدرات المالية، وغياب المتخصصين في الاختيار الذي يقوده في الغالب إداريين ولمصالح مختلفة.

أما اللاعبون الذي تفاعلوا مع الموضوع بجانب أخر، واعتبروا أنه من الصعب دخول دوري المحترفين بدون محترفين أجانب، فقد استندوا إلى التأثيرات الايجابية التي جسدها محترفون اجانب من خلال تاثيرهم الايجابي على نتائج أندية محلية فازت بالالقاب وقدمت مستويات فنية جيدة.

وكانت أندية المحترفين الـ12 تعاقدات بداية الموسم الكروي الحالي مع محترفين أجانب، قبل أن يعود معان ويعلن فسخ عقد محترفيه الاجنبيين، على أن يكمل الدوري بدون أجانب، في حال لم يطرأ تغييرات في قادم الايام على هذه الفكرة.

khaledkhatatbeh@alghad.jo