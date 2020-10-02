معان يرصد مكافآت مجزية أمام الفيصلي

خالد الخطاطبة

عمان – الغد – نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

رصد نادي معان، مكافآت مالية مجزية للاعبي الفريق في حال حقق الفوز على فريق الفيصلي في المباراة التي تجمع الفريقين، بالجولة العاشرة من دوري المحترفين لكرة القدم.

كما وعدت الإدارة الفريق بمزيد من المكافآت في حال واصل الفريق حصد النقاط في المباريات التالية بالدوري، بحثا عن نتائج إيجابية تليق بالدعم الذي يحظى به الفريق من قبل الإدارة والجماهير.