معان يعادل الفيصلي والبقعة يخطف النقطة الأولى من شباب الأردن



مصطفى بالو



عمان- زاد فريق معان من النزيف النقطي لفريق الفيصلي، وذلك عندما خطف تعادلا مهما بنتيجة 1-1، في المباراة التي جرت على ستاد الامير محمد بالزرقاء مساء اليوم، ليرفع الفيصلي رصيده إلى 27 نقطة بالمركز الرابع، و رصد معان النقطة 15 ويقف بالمركز التاسع، ضمن منافسات الجولة 15 من منافسات دوري المحترفين لكرة القدم، والتي شهدت خطف فريق البقعة للنقطة الاولى في رصيده، بعد تعادله أمام شباب الأردن بنتيجة 1-1، في المباراة التي جرت على ستاد عمان الدولي.

معان 1 الفيصلي 1

لم يعط الفيصلي “الهبة” الهجومية التي ابداها فريق معان الأهمية الكبيرة في انطلاق الحصة الاولى،خاصة بالكرة المتدة التي توغل معها محود موافي وواجه الزعبي الذي خلص الكرة، والتي اعطت لفارس الجنوب الأفضلية النسبية، بفضل تعليمات مدربه ديان صالح بالتكاتف”الهرمي” في ملعبه، والتي اعطت أدوارا مهمة لحمد البلاونة وخالد البري، ويتقدمهم مهدي علامة في محور الارتكاز، ويقابلهم من الخلف لاعب العمق الدفاعي يسري العرفاوي، ويشكل مع الأخيربرفقة يزن الغرابلة وفادي الناطور مثلث اخر، يزيد من الحضور والكثافة العددية في ملعبه، وربط الخطوط التي تمنحها قدرة البناء لمهدي علامة وانطلاقات سند جعارة ومحمود موافي ويسري عرفاي، الدور الهجومي المساند لتوغلات عدي القرا، وتعود بسرعة لتشكل الحواجز الدفاعي وفق إشارات ضابط الايقاع الخلفي ايسر صباح لحماية مرمى رشيد رفيد.

الفيصلي الذي كان هادئئا في البداية عل غير عادته، واعتمد على قدرات نزار الرشدان وخالد زكريا، في ضبط العمليات الهجومية وتنويعها بين قدرات يوسف عبد الرحمن وأحمد العرسان ويوسف الرواشدة، بهدف الاختراق من الاطراف والعمق لإمداد المهاجم الوحيد عبدالله عوض، مستفيدا من اسناد الطرفين ابراهيم دلدوم وعدي زهران، والعودة سريعا لاغلاق ملعبه وزيادة قوة البوابة الدفاعية بالتنسيق مع براء مرعي ومحمد أبوزريق، لحماية مرمى عبدالله الزعبي، ورغم أن الفيصلي خطف التقدم عند د.17، عندما حض عبدالله عوض الكرة أمام العرسان، والذي سدد كرة قوية من خارج المنطقة ارتطمت بالعارضة وتابعت طريقها الى مرمى رفيد، إلا أن واصل خطورته لتمر تسديدة جعارة بجوار المرمى، فيما تلكأ عدي القرا في التعامل مع الكرة المهيئة أمام مرمى الزعبي.

وبقي الفيصلي الأكثر استحواذا للكرة، ولكنها كانت سلبية تخلو من الخطورة الفعلية على مرمى رفيد، وعانى طويلا من التدوير والتحضير المطول للكرة، ليعود معان بلسعاته ويسدد مهدي علامة كرة قوية اوقفها الزعبي، إلا أن معان وواصل محاولاته لتعديل النتيجة، وهو الامر الذي تحقق عندما قام يزن الغرابلة بمجهود فردي، وحاور كل من قابله وحضر الكرة أمام خالد البري، والاخير اطلقها صاروخية في مرمى الزعبي، مسجلا التعديل لفريق معان عند د.40، لتميل بعدها الأحداث إلى الهدوء حتى انتهى الشوط الأول بالتعادل بنتيجة 1-1.

“ركلة جزاء ملغاة للفيصلي”

وبدت رغبة الفيصلي في تعديل مساره التكتيكي من خلال اوراقه البديلة التي طرحها مدربه محمد عقيل في الشوط الثاني، عندما اشرك الثلاثي هشام السيفي، محمد طنوس ومجدي العطار، واجرى تغيرراته في مراكز اللاعبين، ورمى ثقله نحو مرمى معان، وفق اشارات طنوس والرشدان، والتي قصدت زيادة الفاعلية الهجومة لمجدي العطار يوسف عبد الرحمن واحمد العرسان والسسيفي، وجاءت اولى المحاولات الخطيرة للفيصلي من خلال الكرة التي حضرها العطار، وسددها العرسان بجوار مرمى رفيد.

ومعان أبقى على انضباطه التكتيكي، وبلغت قوة خطوطه الخلفية بمفتاحي خالد البري بالارتكاز الدفاعي، وايسر صباح ويسري العرباوي في الخط الخلفي، والتي كانت تتكاتف الى جاانبها الاسماء الدفاعية من وسط الملعب والدفاعات، والاعتماد على الكرات المتردة واستثمار سرعة جعارة وموافي والقرا، والتي تنبه لها الفيصلي واحكم لاعبوه الضغط على لاعبي معان وعدم ترك المساحات، وتحسنت العاب الفيصلي في ملعب معان، ليسدد الرشدان كرة قوية تألق رفيد في تحويلها لركنية، ليرد معان بهجمة رتدة استلمها جعارة الذي حاور وسدد بجوار المرمى، فيما الفيصلي يواصل بحثه عن التقدم ووضع العرسان كرة مواتية أمام السيفي لم يحسن التعامل معها.

واراد مدرب معان زيادة فاعليته الهجوميه، وزج بأوراق المهاجم المصري عمرو الشحات وحربي أحمد وأسامة سريوة،، واستمر الحوار بين الفريقين، فالفيصلي يحاول اختراق ترسانة وانضباط معان في ملعبه، ومعان يرد بالهجمات المرتدة وتحضير الكرات صوب الشحات، في الوقت الذي واصل الفيصلي البحث عن المنافذ، وتهيأت فرصة مواتية أمام العرسان في صندوق معان، إلا انه أخطأ بالتعامل مع الكرة، واخرى وصلت السيفي مرت بجوار مرمى رشيد رفيد، ةعادت الخطورة إلى ملعب الفيصلي من خلال كرة فرصة سريوة إثرة عرضية موافي، والتي ردها الزعبي بحضور تام، ورت الدقائق الاخيرة ثقيلة على الفريقين، إلى أن جاءت الدقيقة 90+2 التي حملت الخبر السار للفيصلي، التي شهدت احتساب ركلة جزاء من قبل الحكم أدهم المخادمة، بحجة أن تسديدة السيفي اصطدمت بيد فادي الناطور، بعد مشاورته مع الحكم الخامسثم تراجع عنها بعد توقف واعتراض من فريق معان، لتمر الدقائق حتى النهاية بتعادل الفريقين بنتيجة 1-1، وسط اجواء متوترة بعد المباراة واعتراض إداري فريق الفيصلي ثامر العدوان على الحكام لإلغاء ركلة الجزاء.

المباراة في سطور

النتيجة: معان 1 الفيصلي 1

الأهداف: سجل للفيصلي أحمد العرسان د.17، وسجل لفريق معان خالد البري د.40.

الحكام: أدهم مخادمة، أيمن فيصل، فايز حسن، وعماد عاكف رابعا.

العقوبات: فادي الناطور وحربي أحمد (معان)

الملعب: ستاد الأمير محمد بالزرقاء.

مثل الفريقين:

-معان: رشيد رفيد، يسري العرفاوي، ايسر صباح، يزن الغرابلة، فادي الناطور، مهدي علامة(حربي أحمد)، خالد البري، حمد البلاونة، سند جعارة(اسامة سريوة)، محمود موافي، خالد البري ، وعدي القرا(عمرو الشحات).

-الفيصلي: عبدالله الزعبي، براء مرعي، محمد أبوزريق، عدي زهران، إبراهيم دلدوم، خالد زكريا(محمد طنوس)، نزار الرشدان، يوسف الرواشدة(مجدي العطار)، أحمد العرسان، يوسف أبو جلبوش، وعبدالله عوض(هشام الصيفي).