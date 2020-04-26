معان يفسخ عقد المولدافيين ويكمل دوري المحترفين باللاعبين المحليين

خالد الخطاطبة

عمان – قرر نادي معان اليوم الأحد، فسخ عقد المحترفين المولدافيين في فريق كرة القدم المهاجم فاديم سيرتن والمدافع ماكسيم فوكسا بالتراضي بين الطرفين، ومنحهما مستحقاتهما المالية، وبالتالي خوض منافسات دوري المحترفين لهذا الموسم بدون محترفين أجانب، والاعتماد فقط على اللاعبين المحليين.

وجاءت هذه الخطوة بناء على تنسيب المدير الفني للفريق عبدالله القططي وموافقة الإدارة التي قامت بفسخ عقد المحترفين ومنحهما المستحقات حتى نهاية شهر أذار (مارس) الماضي، قبل توقيع مخالصة مالية ايذانا بانتهاء الارتباط رسميا بين النادي واللاعبين المولدافيين.

وفضل نادي معان اتخاذ هذه الخطوة ايضان بسبب الظروف المالية الصعبة التي تعيشها الاندية بما في ذلك نادي معان، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في إيقاف الأنشطة الرياضية، وبالتالي ضرب صناديق الأندية التي تعاني من مشاكل مالية صعبة.

وقدمت إدارة نادي معان طلبا للمحترفين المولدافيين على المنصة الالكترونية، لاتمام اجراءات عودتهما إلى بلادهما، علما أن نادي معان تعامل بحب واحترام مع المحترفين خلال الأزمة، حيث اشعرهما وكأنما في بلديهما وبين عائلاتهما من خلال الرعاية الدائمة، والوقوف على احتياجاتهما خلال الفترة الماضية التي شهدت حضرا منزليا للجميع.

يشار إلى أن نادي معان، وقبل أزمة كورونا كان يخطط للتعاقد مع مهاجم افريقي على سوية عالية اسمه نانا بوكو الذي سبق له اللعب في أندية الزمالك والوكرة القطري، حيث تم الاتفاق مبدئيا مع هذا المحترف، قبل أن يتم التراجع عن الاتفاق بسبب تداعيات أزمة كورونا.

khaledkhatatbeh@alghad.jo