معان يفوز على الصريح بثلاثية ويضمن البقاء في دوري المحترفين

عمان – الغد – فاز فريق معان على فريق الصريح 3-0 في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء . في استاد الحسن في إربد ضمن الجولة 20 من دوري المحترفين لكرة القدم.

معان احتل المركز السابع في الترتيب العام للدوري برصيد 23 نقطة، وضمن البقاء في دوري المحترفين، في أول مشاركاته، ويبقى الصريح بالمركز التاسع برصيد 20 نقطة.

وتنطلق عند الساعة 6.30 مباراة الجزيرة والوحدات في استاد عمان، وسيكون مصير لقب دوري المحترفين لكرة القدم قد تحدد، إما أن يعلن الوحدات “المتصدر برصيد 47 نقطة” بطلا للمرة 17 في تاريخه، في حال فوزه أو تعادله مع الجزيرة، أو يؤجل الجزيرة “الثاني برصيد 38 نقطة” حسم الصراع للجولتين قبل الأخيرة أو الأخيرة في حال فوزه على الوحدات.

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