معان يقطف ثمار الجليل ويتقدم خطوة على سلم دوري كرة المحترفين



محمد عمّار



عمان- حقق نادي معان فوزا مستحقا على الجليل 4-1، ضمن مباريات الاسبوع العاشر وقبل الاخير من مرحلة الاياب من دوري المحترفين لكرة القدم، في اللقاء الذي انتهى مساء السبت على ستاد الامير محمد في الزرقاء، وبهذا الفوز تقدم معان صوب المركز الثامن برصيد 11 نقطة، متخلفا عن الجزيرة بفارق الاهداف، فيما بقي الجليل بالمركز العاشر برصيد 7 نقاط.

معان 4 الجليل 1

رغم ان البداية كانت لمصلحة الجليل بكرة مباغتة من محمد العدوان لامست شباب حارس معان رشيد رفيد من الخارج، إلا ان معان سريعا ما اعاد ضبط الايقاع من خلال تواجد مهدي علامة وخالد البري في منطقة الارتكاز، وتقدم الظهيرين فادي الناطور ويزن الغرابلة للاسناد، ما منح سند اجعارة ومحمود موافي للتقدم لاسناد اسامة اسريوة ووليد درايسة، ومن الميسرة مرر موافي كرة عرضية داخل صندوق الجليل ارتقى لها درايسة وسدد الكرة برأسه على يسار مصطفى ابو مسمامح الهدف الاول لمعان في الدقيقة 10.

ارتفع المؤشر البياني الهجومي المتبادل بين الفريقين، فعاد صدام الشهابات وحامد توريه في ضبط الواقع في منطقة العمليات، والى جانبهما كان فارس غطاشة ومحمد العدوان، مع توفير اسناد مقنن من عاصم القضاة وبقاء قصي نمر الى جانب قلبي الدفاع عامر علي ويزن عبدالعال، ووفر العدوان الاسناد لسليمان ابو زمع والمهاجم خلدون الخزام، وسدد العدوان كرة قوية علت المرمى بقليل.

عاد معان للواجبات الهجومية، في محاولات لتحقيق الهدف الثاني الذي كاد ان يتحقق من كرة مباغته سددها عمر اسريوة مرت بمحاذاة القائم الايمن للحارس ابو مسامح، لتنتهي احداث الحصة الاولى معانية وبهدف.

تعزيز وتقليص

دفع مدرب الجليل بورقة صهيب الوهيبي عوضا عن قصي نمر، لتوسيع رقعة الالعاب من الاطراف، والعمل على مزيد من الكرات العرضية صوب خلدون الخزام، قابلة صلابة دفاعية من مشعل والمصري الذي ابدع في تنظيف المنطقة اولا باول، فيما كان مدرب معان يدفع بالمهاجم ابراهيم الرواد بديلا لصاحب الهدف وليد درايسة، ليبقى الجليل هو الطرف الافضل، وعزز قدرات الفريق بالبديلين مايكل وهذال السرحان عوضا عن سليمان ابو زمع وفارس غطاشة، بيد ان الرد جاء معانيا، عندما قطع ابراهيم الرواد كرة في منتصف الملعب، ليمرر كرة صوب اسريوة الذي لمح موافي بدون مراقبة، لتصل موافي راوغ الحارس خارج المنطقة وسدد كرة ملأت الشباك الهدف الثاني في الدقيقة 73.

قام مدرب الجليل بسحب الخزام، ودفع بالبديل لؤي الدردور لتقليص الفارق، ليستثمر البديل الرواد كرة خاطئة من دفاعات الجليل، ليستقبلها ويرواغ عامر علي ويسدد كرة في الشباك الهدف الثالث في الدقيقة 77.

حاول الجليل الانطلاق صوب المواقع الهجومية، فالغريق لا يخشى البلل، ومن ركنية نفذها الدردور سددها توريه برأسه ارتقى لها عامر علي واودعها الشباك هدف الجليل الاول في الدقيقة 79.

دفع مدرب معان بالثلاثي حربي احمد ومحمد غانم وبلال الحراحشة، ليستثمر الرواد خطأ دفاعي اخر من قبل يزن عبدالعال، استقبلها الرواد وسدد كرة ارضية على يسار ابو مسامح الهدف الرابع لمعان في الدقيقة 87، لتمضي الدقائق دون اضافات، ويعلن الحكم عن فوز صريح ومستحق لمعان على الجليل.

المباراة في سطور

النتيجة : فوز معان على الجليل 4-1.

سجل الاهداف : وليد درايسة د: 10، محمود موافي د: 73، ابراهيم الرواد د: 77، د: 87 (معان)، عامر علي د: 79 (الجليل)

الملعب : ستاد الامير محمد

الحكام : مراد الزواهرة، محمد محرم، قيس خميس وانس الخوالدة.

العقوبات : انذار للاعب فارس غطاشة (الجليل)، ابراهيم الرواد (معان)

مثل معان : رشيد رفيد، علي المصري، محمود مشعل، فادي الناطور، يزن الغرابلة، مهدي علامة، خالد البري، محمود موافي، سند اجعارة (محمد غانم)، اسامة اسريوة (حربي احمد) وليد درايسة (ابراهيم الرواد).

مثل الجليل : مصطفى ابو مسامح، عامر علي، يزن عبدالعال، عاصم القضاة، قصي نمر (صهيب الوهيبي)، صدام الشهابات، حامد توريه، محمد العدوان، فارس غطاشة (مايكل)، سليمان ابو زمع (هذال السرحان) وخلدون الخزام (لؤي الدردور).