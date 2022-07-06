معان يقلب الطاولة على سحاب ضمن دوري المحترفين

عمان – الغد – قلب فريق معان الطاولة على ضيفه سحاب، وتغلب عليه بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت مساء الأربعاء على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2022.

وتقدم سحاب بالنتيجة عبر اللاعب سند جعارة عند الدقيقة 53، قبل أن يعدل المدافع السوري علي المصري النتيجة عند النتيجة 62، ليعزز اللاعب ذاته النتيجة عند الدقيقة 79 من زمن اللقاء.

وبهذا الفوز، صعد فريق معان إلى المركز التاسع وبرصيده 9 نقاط، محققا الفوز الأول له تحت قيادة المدير الفني الجديد إسلام جلال، فيما تجمد الرصيد النقطي لفريق سحاب عند النقطة الثالثة عشر وفي المركز السادس.