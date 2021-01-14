معان : 14 شخصا تلقوا مطعوم كورونا منذ بدء الحمله الوطنية

حسين كريشان

معان – تلقى نحو 14 شخصا في محافظة معان مطعوم لقاح فيروس كورونا ، وهم من كبار السن والذين قاموا بتسجيل أسمائهم لتلقي المطعوم عبر المنصة المخصصة، منذ أن بدأت الحملة الوطنية للتطعيم صباح أمس، وفقا لمدير صحة معان الدكتور أمجد ابو درويش.

وأشار أبو درويش أن الحملة بدأت في 3 مراكز للتطعيم في المحافظة هما مركز صحي معان الشامل ومركز صحي الحسينية ومركز صحي الجفر ، مبينا أن العملية تجري بشكل جيد كما هو مبرمج لها وللأشخاص الذين لهم الأولوية ضمن الحملة من الكوادر الطبية وكبار السن والمرضى.

ودعا المواطنين للتسجيل على المنصة الخاصة بالحملة الوطنية للتطعيم ليتمكنوا من حجز موعد لهم لتلقي اللقاح للوقاية من الفيروس ، مشيرا أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للجهود والخطوات الاستباقية التي قامت بها المملكة منذ بداية جائحة كورونا، وكان لها دور واضح في التصدي لهذه الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح أبو درويش انه ما زال باب التسجيل مستمرا على المنصة المخصصة لهذه الغاية وأن الجهة المسؤولة عن إرسال الرسائل النصية بالأشخاص المعنيين هي مركز إدارة الأزمات مع وجود ممثلين من وزارة الصحة.

ويشير أحد المواطنين من سكان لواء الشوبك محمد الرفايعة والبالغ من العمر 84 عاما أنه حرص على تلقي مطعوم ضد فيروس كورونا بعد أن قام بتسجيل اسمه على المنصة المخصصة حفاظا على صحته وسلامته وصحة المجتمع حوله ، مشيراً إلى أن إجراءات تلقي اللقاح كانت ميسرة ومريحة ، مثمنا تعاون الكوادر الطبية في المراكز المخصصه للتطعيم.

ودعا الرفايعة المواطنين إلى ضرورة أخذ اللقاح ، مبينا أن تلك الخطوة تؤسس لمرحلة جديدة وتعطي ثقة لا متناهية في لقاح فيروس كورونا الذي تقدمه المملكة لحماية المواطنين فيها لما له من أهمية في الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان .

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