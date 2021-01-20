معان: 500 شخص تلقوا مطعوم كورونا منذ بدء الحملة

معان– قال مدير مديرية الشؤون الصحية لمحافظة معان الدكتور أمجد أبو درويش؛ إن نحو 500 مراجع من سكان محافظة معان ومن كلا الجنسين؛ تلقوا المطعوم المضاد لفيروس كورونا، منذ بدء حملة التطعيم نهاية الأسبوع الماضي.

وأضاف الدكتور أبو درويش لــــ (بترا) اليوم الأربعاء، أن مركز صحي معان الشامل والمعتمد كمركز رئيس لتقديم المطعوم المضاد لفيروس كورونا؛ يشهد إقبالا كبيرا من قبل المراجعين الذين حجزوا أدوارهم عبر منصة التطعيم، وأنه تم افتتاح غرفة إضافية لاستيعاب أعداد المراجعين من الراغبين في تلقي المطعوم.

ودعا المواطنين إلى المبادرة بالتسجيل على منصة تطعيم كوفيد 19، وحجز الأدوار من أجل تلقي المطعوم، حماية لصحتهم وصحة أفراد أسرهم والمحيطين بهم، مبينا أن المطعوم يقدم على جرعتين بفارق 21 يوما بين الجرعة الأولى والثانية.-(بترا)