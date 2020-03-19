معان: 6 حالات اشتباه بـ”كورونا” نتائجها سلبية

حسين كريشان

معان – كشف مدير مستشفى معان الحكومي الدكتور وليد الرواد ان المستشفى أجرت خلال الأيام الماضية فحوصات مخبرية لــ6 حالات اشتباه بفيروس كورونا ، بعد أن قامت باتخاذ عمليات الحجر والاجراءا ت الاحترازية لمثل هذه الحالات والتي أظهرت النتائج والفحوصات المخبرية للعينات والتي كانت “سلبية” أي ليست مصابة بالفيروس ، وغادرت جميعها المستشفى ، مبينا انه لم تسجيل أي حالة للإصابة بفيروس كورونا حتى الآن في المستشفى .

وأشار الرواد انه يجب على المواطنين ومن أجل تجنب الإصابة بالفيروس،إتباع التعليمات الصادرة عن الجهات الصحية ولجنة الأوبئة ، وذلك في إطار جهود الحكومة الرامية إلى ضمان أعلى مستويات الحماية من الفيروس واتخاذ التدابير الاحترازية الهادفة للوقاية من فيروس كورونا واعتماد النظافة وتعقيم الأيدي وعدم مصافحة الآخرين أو تقبيلهم ، لضمان تخطي المرحلة الراهنة في ظل التحدي الذي يمر به العالم مع انتشار المرض وتكثيف الجهود الساعية إلى الحد من فرص اتساع دائرة الإصابة به في وطننا العزيز .

ودعا المواطنين بأخذ الإجراءات الحكومية التي جاءت بناء على توجيهات القيادة بضرورة مراعاة أقصى درجات المرونة في التعليمات التي صدرت عنها وبما يسمح بتوفير أعلى مستويات الأمان والوقاية لجميع أبناء الوطن والقاطنين فيه في هذه الظروف الاستثنائية التي تلقى من الحكومة كل الاهتمام والعناية والمتابعة واتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية لضمان سلامة جميع أفراد المجتمع.