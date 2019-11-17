“معا لنحسن قراءة أطفالنا”.. ندوة تفاعلية تجمع المدربين والمربين

عمان- الغد- بمناسبة شهر محو الأمية الأسرية، عقدت شركة المرجع للمطبوعات ندوة “معا لنحسن قراءة أطفالنا” حول عسر القراءة بهدف القضاء على المعتقدات الخاطئة الشائعة حول هذه الحالة، ولمساعدة الأهل على التعامل بشكل فعال مع التحديات التي يواجهها أطفالهم في القراءة.

تخللت الندوة، التي أقيمت في مكتبة “Readers” أمس، محاضرة تفاعلية لاختصاصية علم النفس التربوي والكاتبة في مجلة “Family Flavours” دينا هلسة، من مركز “Mind Matters”، شارك فيها الأمهات والآباء في النقاش الدائر حول هذا الموضوع.

وبهذه المناسبة، أفادت هند لارا منكو، الناشرة والمديرة التنفيذية للمرجع للمطبوعات (الناشرة لمجلتي Family Flavours ونكهات عائلية، وهما المجلتان الوحيدتان اللتان تعنيان بالرعاية الوالدية في الأردن)، قائلة: “قد يؤثر عسر القراءة على مهارات مختلفة عند الأطفال، مثل مهارات القراءة والكتابة والتهجئة وحتى على مهارات حل المسائل الرياضية، لكننا نسلط الضوء اليوم على تحديات القراءة التي يعاني منها بعض الأطفال بهدف تقديم الدعم لهم ولعائلاتهم”.

تضافرت جهود كل من شركة المرجع للمطبوعات ومكتبة Readers ومركز Mind Matters وشركة جذور للأغذية الصحية والعضوية لإقامة هذه الندوة.

كما وصرحت هلسة، قائلة: “عسر القراءة هو حالة تتعلق بكيفية سماع الأطفال للأصوات وربطها بالحرف الذي يرمز له أثناء القراءة”. كمدربة نشاطات ذهنية، تعمل هلسة مع الأطفال والبالغين لتساعدهم على تنمية قدراتهم الإدراكية من خلال مركزها “Mind Matters”.

وفي تعليق له حول هذا الحدث، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة التجارية “THE Group”، عماد البخاري: “عسر القراءة يؤثر على الآلاف من الأطفال في الأردن. نحن نؤمن بضرورة مساندة الأطفال في التغلب على التحديات التي تواجه بعضهم مثل عسر القراءة، خاصة في ظل وجود أساليب ووسائل تساعد على تحقيق هذا الهدف”.

استضافت مكتبة “Readers” هذه الندوة لنشر التوعية ولتشجيع الأهل وأطفالهم على استكشاف متعة القراءة معا. توفر المكتبة الآن كتبا تناقش عسر القراءة تم طلبها خصيصا لتكون مصدرا موثوقا للأهل لهذه الحالة.