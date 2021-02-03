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معتز يؤخر شكوى الفيصلي إكراما للنادي وجماهيره

منذ ساعتين

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عمان – الغد – أكد الحارس السابق لفريق الفيصلي لكرة القدم معتز ياسين، أنه قرر تأخير تقديم شكوى ضد النادي، للحصول على مستحقاته المالية، وذلك إكراما للنادي وجماهيره، ورغبة في اتاحة المجال أمام الإدارة لتأمين المستحقات.
وأشار ياسين الذي وقع أخيرا على كشوفات فريق السلط، أنه كان ينوي تقديم شكوى رسمية، لكنه عاد وتريث إكراما للنادي وجماهيره الكبيرة، أملا في أن تفي الإدارة بوعودها بتأمين المستحقات في أقرب وقت.  – (أخبار النجوم) 

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