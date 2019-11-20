معتز ياسين يواصل تأهيله في قطر استعدادا للانضمام للمنتخب

عمان – الغد – واصل حارس مرمى المنتخب الوطني معتز ياسين، برنامجه التأهيلي، بعد اجراء عملية الغضروف بنجاح في مركز اسبيتار الطبي بالدوحة، وخضوعه لجلسات علاجية مكثفة، اسهمت في قرب عودته للملاعب.

وكان ياسين ابتعد عن منتخب النشامى خلال الفترة الماضية، بعد التحاقه ببرنامج تأهيل طبي متكامل في اسبيتار، تضمن اخضاعه لعملية جراحية في الغضروف، تكللت بالنجاح، قبل ان يبدأ مرحلة التعافي باشراف جهاز طبي على سوية عالية في الدوحة.

وينتظر ان يواصل ياسين برنامج التأهيل في قطر حتى نهاية الشهر الجاري، قبل ان يعود الى عمان، ليبدأ مشاركته في التدريبات والمباريات.

بدوره، أكد ياسينانه يحظى في اسبيتار، برعاية طبية متكاملة، بتواصل مباشر ومتواصل من الجهاز الطبي للمنتخب الوطني، للتخلص من اثار اصابته بالغضروف والعودة الى الملاعب خلال الاسابيع القليلة القادمة.

اضاف: يمضي برنامج التأهيل بشكل مثالي، واحتاج لعدة ايام للتعافي، واتطلع حالياً للعودة الى الملاعب في اسرع وقت ممكن.

يذكر أن سمو الامير علي بن الحسين، رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد، وقع في آذار ( مارس) من العام الماضي 2018، اتفاقية مع الشيخ حمد بن خليفة رئيس الاتحاد القطري، تتضمن التعاون المشترك في العديد من المجالات.

واشتملت الاتفاقية على تعزيز اطار التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، واقامة المعسكرات التدريبية للمنتخبات في أكاديمية اسباير، إلى جانب الاستفادة من المرافق التابعة لمستشفى اسبيتار لرعاية وعلاج لاعبي المنتخبات الوطنية طبياً، واجراء الفحوصات قبل المشاركة في المباريات، بالإضافة لاقامة مختلف الدورات المتخصصة في كرة القدم.

كما ارتكزت الاتفاقية على تعزيز التعاون المشترك بين الاتحادين، في شؤون التنظيم والادارة، التسويق، المنشآت الرياضية وتطوير المدربين واللاعبين.