معدات ألمانية أمنية للأردن

عمان- الغد – تسلمت مديرية الأمن العام اليوم في إدارة الشرطة النسائية وبحضور مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة والسفير الألماني في الاردن بيرنهارد كامبمان، مجموعة من الأجهزة والآليات والمعدات التقنية الحديثة، والمقدمة من الحكومة الألمانية لمديرية الأمن العام.

وبين اللواء الركن الحواتمة، أن تسليم هذه المعدات يأتي في إطار التعاون بين البلدين الصديقين وانعكاساً للعلاقات القائمة بينهما والممتدة لعقود، والتي نسعى لاستمرارها وتعزيز آفاقها خاصة في المجالات والأمنية الشرطية.

وأعرب اللواء الحواتمة عن شكره للحكومة الألمانية والتزامها الدائم بدعم جهود مكافحة الجريمة، لافتاً إلى أهمية التعاون الدولي لتعزيز الأمن والسلم، والحد من الجريمة في دول العالم.

من جانبه أشار السفير الألماني إلى عمق العلاقة بين البلدين الصديقين، مؤكدا حرص الحكومة الألمانية على رفع مستوى التعاون والتنسيق مع مديرية الأمن العام ودعمها في مجال بناء القدرات الفنية والتقنية وتوفير التكنولوجيا الحديثة.

وأشاد السفير الألماني بالمستوى المتميز الذي وصلت اليه مديرية الأمن العام في مجال مكافحة الجريمة وملاحقة مرتكبيها، وتقديم الخدمات الأمنية والإنسانية بأعلى المعايير العالمية .

واشتملت المعدات المقدمة من الحكومة الألمانية على معدات خاصة بمسارح الجريمة ومعدات طبية وشرطية، ومختبرات لتعليم اللغات.