معدل البطالة يرتفع إلى 19%

عمان- الغد- ارتفع معدل البطالة خلال الربع الأخير من العام الماضي، 19 بالمئة، بزيادة مقدارها 3ر0 نقطة مئوية، مقارنة مع الربع الأخير من عام 2018.

وأشارت دائرة الاحصاءات العامة في تقريرها الربعي اليوم الاحد، حول معدل البطالة في المملكة للربع الأخير من العام الماضي، إلى ارتفاع معدل البطالة للذكور 7ر 17 بالمئة مقابل 1ر24 بالمئة الإناث، وارتفاع معدل البطالة بين حملة الشهادات الجامعية إلى 4 ر22 بالمئة مقارنة مع المستويات التعليمية الأخرى.

وأظهرت النتائج أن 7ر50 بالمئة من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 3ر49 بالمئة من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.

كما أظهرت تفاوت توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، إذ أن 1ر59 بالمئة من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 0ر13 بالمئة للإناث، و 4ر68 بالمئة من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهنّ التعليمي بكالوريوس فأعلى مقارنة مع 4ر24 بالمئة بين الذكور.