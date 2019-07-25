معدل 100 % للأول على المملكة يثير استغرابا.. و”التربية” تؤكد صحته

آلاء مظهر

عمان – فيما استغرب البعض حصول الطالب أحمد عثمان، الأول على الفرع العلمي على مستوى المملكة، على معدل 100 %، في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، قالت وزارة التربية والتعليم، على لسان مسؤولين فيها، إن احتساب المعدل لا يتم بقسمة علامات الطالب على المجموع العام، وإنما يُحسب من خلال أوزان المواد وهي غير متساوية.

وأوضحت الوزارة “أن نظام القبول الموحد لا يقبل أكثر من خانة عشرية، فلذلك تم تقريبه لـ100 % بدلًا من 99.95 %”.

كما بينت “أن عثمان حصل على علامات مجموعها 1399 من أصل 1400 علامة، أي ما يعادل 99.95 %”، مضيفة “أن الرقم بعد العشرية الأولى إذا كان خمسة فأكثر فإنه يقرب إلى واحد صحيح، وهي طريقة معتمدة في الوزارة منذ زمن طويل”.

في المقابل، اعتبرت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” أن ثمة “ثغرة” بنظام العلامات، قائلة إن عثمان “حصل على 1399 من 1400، أي أن معدله 99.92 % وليس 100 %، وإذا ما أردنا تقريبها، فإنه يصبح 99.9 %”.

إلى ذلك، لم يستغرب وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وليد المعاني حصول الطالب عثمان على علامة مئوية كاملة في امتحان (التوجيهي)، قائلًا إنه حصل على معدل 100 %، بمجموع علامات 1399 من أصل 1400.

وأوضح أن احتساب المعدل، لا يتم بقسمة علامات الطالب على المجموع العام، وإنما يُحسب من خلال أوزان المواد وهي غير متساوية، لافتًا إلى أن نظام القبول الموحد لا يقبل أكثر من خانة عشرية، فلذلك تم تقريبه وحصل على معدل مئوي 100 % بدلًا من 99.95 %.

وأشار المعاني إلى أن لكل مجتهد نصيب، فالطالب عثمان اجتهد ودرس لكي يحصل على معدل مرتفع، ناهيك عن أن 30 % من الأسئلة كانت موضوعية كونها من الأنماط والأشكال المعتمدة عالميًا، والتي تساعد الطالب على الاستذكار واسترجاع المعلومات، قائلا إنها كانت تشكل 60 علامة من واقع 200 علامة في كل مبحث من المباحث.

بدوره، كشف مدير إدارة الاختبارات بـ”التربية” الدكتور نواف العجارمة عن “أن عثمان حصل على علامات مجموعها 1399 من اصل 1400 علامة، أي ما يعادل 99.95 %”، مبينًا “أن الرقم بعد العشرية الأولى إذا كان خمسة فما أكثر فإنه يقرب إلى واحد صحيح، وهي طريقة معتمدة في الوزارة منذ زمن طويل”.

وقال إن الطالب يمتحن في 8 مواد، يحسب منها لغايات المعدل 7 فقط، موضحًا “أن أوزان علامات المباحث وحددت بواقع 200 علامة لكل مبحث بحيث يكون المجموع العام 1400”.

وبين العجارمة أن المباحث العامة المشتركة: التربية الإسلامية واللغة العربية واللغة الانجليزية وتاريخ الأردن، خُصص لها وزن 40 %، من مجموع العلامات، أي بواقع 200 علامة لكل مبحث، و800 علامة لكل المباحث المشتركة.

في حين خُصص لمبحث التخصص الإجباري (الرياضيات) وزن 20 %، بواقع 200 علامة، أما مبحثا التخصص الاختياريان فخصص لهما وزن 40 %، بواقع 200 علامة لكل مبحث منهما.

وتابع أن آلية احتساب معدل عثمان، كانت كالآتي: حصول على 799 علامة من أصل 800 في مباحث المواد المشتركة الأربعة، و200 من 200 في مبحث التخصص الإجباري، و400 من 400 في مبحثي التخصص الاختياريين.

وبناء على ما سبق، فإن معادلة احتساب المعدل تمت كالتالي: مباحث المواد المشتركة 799 + 800 * 400= 39.95 من 40 %، مبحث التخصص الإجباري 200 + 200 * 20= 20، أما مبحثا التخصص الاختياريان 400 + 400 * 40= 40، حسب العجارمة الذي أضاف أن المعدل العام لعثمان: 39.95 + 20 + 40= 99.95، وبالتقريب إلى أقرب منزلة عشرية يصبح المعدل 100 %.

وهذا ما أكده الأستاذ فارس الهواري، الذي قال إن الطالب الذي حقق معدل 100 %، يكون قد فقد علامة واحدة فقط في إحدى المواد المشتركة (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، تاريخ الأردن، التربية الاسلامية)

وبين الهواري أن الطالب يكون قد حصل على علامة كاملة في مباحث التخصص الإجبارية والاختيارية، حيث يتم احتسابها في المعدل، ويحظون بوزن 600 علامة، بواقع 200 علامة من 200 لكل مبحث من المباحث الثلاثة.

من ناحيتها، اعتبرت “ذبحتونا” أن ثمة “ثغرة” بنظام العلامات، قائلة إن عثمان “حصل على 1399 من 1400، أي أن معدله 99.92 % وليس 100 %، وإذا ما أردنا تقريبها، فإنه يصبح 99.9 %”، متسائلة “لماذا تجاهلت وزارة التربية هذه المعلومة؟”، وأعلنت أن معدله 100 %”.

وأوضحت “أن نظام علامات الـ1400، هو نظام لا يفرق الأعشار عند التحويل إلى النسب المئوية لأقرب عُشر، أي أن الطالب الحاصل على معدل 1399 تكون نسبته المئوية لأقرب عُشر 99.9 %، والطالب الحاصل على معدل 1398 تكون نسبته المئوية لأقرب عُشر أيضًا 99.9 %، أي أنهما سيحصلان على نفس النسبة المئوية 99.9 %”.

ورأت “ذبحتونا” أن وزارة التربية “أعلنت أن الطالب الحاصل على معدل 1399 نسبته المئوية هي 100 %، وذلك لتمييزه عن زملائه الحاصلين على معدل 1398”.