معرض إلكتروني دائم لخدمة الاقتصادين الأردني والتركي

عمان – أكد رئيس غرفة تجارة، عمان، خليل الحاج توفيق، وجود اتفاق مع غرفة تجارة اسطنبول لانشاء معرض الكتروني دائم يكون بمثابة منصة الكترونية باللغات العربية والتركية والإنجليزية لتوفير المعلومات التي تهم التجار والصناعيين ورجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين والاتراك.

واشار الحاج توفيق خلال لقاء مجلس ادارة الغرفة اليوم الثلاثاء مع السفير التركي لدى المملكة مراد كاراغوز، الى ان الغرفة باشرت الخطوات العملية لإنشاء المنصة من خلال إعتماد شركة متخصصة حيث سيكون التطبيق الأول من نوعه على مستوى العالم خدمة للإقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته التجارية والصناعية والزراعية والخدمية.

وبين ان غرفة تجارة عمان على يقين بأن للأردنّ مصلحة في توطيد العلاقات الاقتصادية وتعزيزها مع الجمهورية التركية، موضحا ان الغرفة ستبذل كل جهدها لإعادة التفاوض لإيجاد إتفاقية تجارة حرة بين البلدين بقالب جديد وبمشاركة القطاع الخاص بما يحقق العدالة لكل القطاعات.

واكد الحاج توفيق ان زيارة مجلس ادارة الغرفة الى اسطنبول، كانت ناجحة وستنعكس آثارها الإيجابية على الخدمات المقدمة من الغرفة لأعضاء هيئتها العامة من مختلف القطاعات الاقتصادية وعلى التبادل التجاري والاستثمار المشترك بين البلدين ودعم المشروعات الريادية.

واشار الى ان مطلع العام المقبل سيشهد حراكا اقتصاديا مع الجانب التركي بالتنسيق مع غرفة تجارة اسطنبول من خلال تنظيم الأسبوع الأردني الاقتصادي هناك أو دعوة واستقبال وفدٍ كبير من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك إلى المملكة لإطلاعهم على الفرص الإستثمارية المتاحة وعقد لقاءات ثنائية مع نظرائهم الأردنيين.

بدورهم لفت اعضاء مجلس إدارة الغرفة الى ان النجاح في العلاقات التجارية بين أي بلدين يستند إلى توفّر وسائل النقل البري والبحري والجوي، مشيرا الى التواصل الذي تم خلال زيارتهم الاخيرة الى تركيا مع عدد من وكلاء الملاحة لمناقشة إقامة خط بحري مباشر بين البلدين.

واشاروا الى الاتفاق الذي تم بين غرفتي تجارة عمان واسطنبول لتشكيل لجنة سياحة مشتركة ستعقد اول اجتماع لها قريبا لدراسة المقترحات التي يمكن تقديمها لتسهيل زيادة عدد السياح الأتراك للاردن ليصل الى 100 الف سائح، مشددين على ضرورة تخفيض كلف الرحلات السياحية للسائح التركي للمملكة.

وبينوا ان غرفة تجارة عمان ستقوم بالإستفادة من خبرات مركز الريادة التابع لغرفة تجارة اسطنبول في تطوير أداء قسم الريادة فيها وبما يفيد الرياديين المُحتَضَنين في إدارة الريادة وتطوير أعمالهم ومشروعاتهم .

من جانبه قدم مدير عام الغرفة هشام الدويك تقريرا موجزا حول نتائج زيارة مجلس ادارة الغرفة وأبرز التفاهمات التي جرت مع غرفة تجارة اسطنبول والعديد من المؤسسات التركية بما ينعكس على تطوير علاقات البلدين بمختلف المجالات الاقتصادية بالاضافة لتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع مجمّع تكنوبارك اسطنبول.

بدوره، اشار السفير كراغوز الى رغبة بلاده بتعزيز إلاستثمارات في الأردن وخاصةً بالفرص المتاحة للقطاع الزراعي الأردني للتصدير الى تركيا بالاضافة لزيادة اعداد السياح القادمين للاردن.

ورحب بعقد الأيام الترويجية الأردنية في اسطنبول لاطلاع اصحاب الاعمال على الفرص المتاحة في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات، مشيرا الى ضرورة التعاون اللوجستي بين البلدين ولاهمية منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالنسبة للإستثمارات التركية.

واشار الى وجود ثلاث رحلات أسبوعية من إسطنبول إلى مدينة العقبة مشددا على ضرورة الإستفادة من حالة الاستقرار والأمن التي ينعم بها الأردن ومناطق الجذب السياحي الموجودة في المملكة للترويج للسياحة التاريخية والدينية والترفيهية.

من جانبه، اوضح المستشار التجاري الأول في السفارة التركية مراد البيرق إلى قرب تفعيل الإتفاقية الإطارية التي وقعها الاردن وتركيا بعد إستكمال إجراءات المصادقة عليها من قبل الجانب التركي، مبينا بانه سيتم على إثر ذلك عقد اجتماع للجنة المشتركة بالمملكة.

وحضر اللقاء النائب الأول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة بهجت حمدان وخطاب البنا وسلطان علان والمهندس جمال بدران .