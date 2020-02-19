“معرض الأمهات”.. منتوجات وحرف وإكسسوارات لافتة للمرأة

معتصم الرقاد

عمان– احتفاء بعيد الأم، نظم “lz events” في فندق موفنبنك عمان، بازاراً خاصاً بهذه المناسبة، أول من أمس، وبحضور أعداد كبيرة من رواد البازارات، الذين يستمتعون بالتسوق، واستمر البازار في عروضه لمدة يومين، بحسب منظمة البازار إسراء عميرة.

عميرة عملت على تنظيم بازار حمل اسم “معرض الأمهات”، وبمشاركة نخبة من السيدات اللواتي يتمتعن بموهبة في الصنع اليدوي والحرف، ومن يعملن على تسويق منتجاتهن بهدف زيادة الدخل العائلي.

وكغيره من البازارات الخاصة بعيد الأم، ضم الكثير من المعروضات المميزة، التي تصلح لأن تُقدم للأمهات في عيدهن؛ ليلاقي استحسان الزبائن، الذين اعتادوا على ارتياد البازار منذ بداياته. ومن أبرز الأجنحة، كان هناك عرض للملابس، تحيكها سيدات مبدعات، والتي تناسب الأعمار كافة، وهدية الأم في عيدها. وترى عميرة أن الإقبال يكون مناسبا سواء من السيدات اللواتي يعرضن منتجاتهن أو من قبل الزبائن الذين يرغبون في شراء الألبسة.

إلى ذلك، فقد ضم المعرض مجموعة كبيرة من مشغولات السيدات من الإكسسوارات والفضيات، والمشغولة بطريقة إبداعية، تُظهر مواهب كبيرة، وخاصة أن نسبة كبيرة منهن من ربات البيوت، ويجدن في البازارات فرصة لتسويق المنتجات بطريقة سلسة وموجهة للزبون مباشرة.

وتعد الإكسسوارات من المعروضات الدائمة في جميع البازارات؛ إذ تعد من المفضلات لدى الكثير من النساء، وخاصة الفتيات، وبعضها تمت صناعتها بالأحجار الكريمة والفضة، ويمكن تقديمها للأمهات. وأكدت عميرة أن البازار ما هو إلا فرصة للعرض والتسويق للعديد من السيدات، ومن منتجات مختلفة، نجمعها في مكان واحد، لإبراز المواهب، ونفتخر بأن البازار يتقدم وينجح من خلال الإقبال الكبير.

وتشير المشاركة حنان مرعي الى أن الهدف من البازار هو مساعدة السيدات اللواتي يقمن بعمل مشغولات بيتية من أجل تسويقها، مبينة أنهن يحاولن جمع أكبر عدد من السيدات، وتقديم الفرصة لهن من خلال البازار.

كما وضم البازار مشاركة من واحة التراث للتراث الشرقي من خلال تقديم منتجات عدة تهتم بجماليات المنزل وإكسسواراته. المصممة رنا الخطيب شاركت في البازار من خلال عرض أزياء، اشتمل على ملابس وإكسسوارات ومشغولات يدوية تهم المحجبات، كلها مشغولة بطريقة يدوية وبأفكار وأشكال مختلفة ومميزة.

ومن بين المشاركات كانت لما جودة التي تقوم بتقديم مصنوعات يدوية، تزين المساحات بطريقة جميلة وأنيقة.

أمل راشد وسلوى ومنال شاركن في البازار من خلال إكسسوارات يقمن بعملها يدويا وشالات كذلك؛ أوضحن أن المشاركة في البازارات تساعدهن كثيرا على تسويق منتوجاتهن. كما احتوى البازار على ركن مخصص بالأطعمة والمشروبات التي قامت بصنعها كذلك سيدات من منازلهن.

ومن أبرز المنتجات التي تم عرضها في البازار السنوي؛ الأطعمة البيتية بأصناف مختلفة، بالإضافة إلى الملابس بأنواعها، والمنحوتات الفنية، مثل النحت على الخشب، والرسم على الزجاج، وتطريز الملابس، ومن الأشكال الفنية الأخرى كان هناك النحت بالشموع، والصابون المصنوع يدوياً من السيدات.

وضم البازار كذلك أجنحة خاصة بالمشاريع البيتية، التي تدعمها شركات تمويل المشاريع الصغيرة، والتي قد تكون مصدراً للدخل لبعض الأشخاص، وجناحا لبعض مراكز رعاية ذوي الإعاقة، اشتمل على معروضات فنية وإبداعية تُظهر قدرتهم الكبيرة على الإتقان.