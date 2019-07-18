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معرض الجامعات التركية في الأردن يبدأ غدا

منذ ساعة واحدة

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عمان- الغد- برعاية السفير التركي في عمّان، و وزارة الاقتصاد التركية، يبدأ غدا الجمعة في تمام العاشرة صباحا أولى أيام معرض الجامعات التركية في الأردن بتنظيم من شركة “اوكي تمام” التركية.

ويشارك في المعرض العديد من الجامعات التركية بجانب معهد ELS الأمريكي و جامعة سراييفو الدولية من البوسنة.

ويستمر المعرض مدة يومين “الجمعة والسبت” بهدف إطلاع الزوار على فرص التعليم في تركيا واجابة جميع استفساراتهم المتعلقة بالتسجيل في الجامعات التركية، وأهم الحسومات التي يمكن أن يحصل عليها الطلاب العرب والأجانب في تركيا.

المكان: فندق روتانا عمّان

الزمان: من 10ص – 6م

موقع الفندق على الخريطة: أنقر هنا

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