معرض الصناعات التقليدية الإيرانية يواصل فعالياته

عمان- يواصل معرض الصناعات التقليدية الإيرانية في دورته الخامسة على التوالي فعالياته بمدينة الحسين للشباب في عمان، بما يوفره من منتجات مخصصة للبيع المباشر لرواده.

ويقام المعرض الذي يستمر حتى مساء يوم السبت المقبل في قاعة عمان الكبرى في المدينة الرياضية، بمشاركة نحو 35 شركة إيرانية وتنظمه شركة “المروجون الدوليون للتسويق وتنظيم المعارض الأردنية” (ابكو).

ويشتمل المعرض بحسب مدير عام شركة (ابكو) رائد أبو سعدة على الصناعات الإيرانية من السجاد اليدوي والمكسرات والحلويات والبهارات والصناعات اليدوية والتحف وغيرها من المنتجات التي تشتهر بها إيران.

وأكد أبو سعدة أن إقامة المعارض الدولية من شأنها التعريف بثقافات وعادات وتقاليد الشعوب الأخرى ومد جسور التواصل، كما تساعد على ترويج الأردن سياحيا ووضع المملكة على خريطة السياحة الدولية.

يذكر أن المعرض يشهد اقبالا جيدا ويفتح أبوابه أمام الراغبين بالشراء من الشركات المشاركة يوميا من العاشرة صباحا وحتى التاسعة ليلا، باستثناء يوم الجمعة من الثانية بعد الظهر وحتى العاشرة ليلا.