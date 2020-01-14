أخبار محلية

معرض الصناعات التقليدية الإيرانية يواصل فعالياته

منذ ساعتين
معرض الصناعات التقليدية الايرانية يواصل فعالياته
معرض الصناعات التقليدية الايرانية يواصل فعالياته

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- يواصل معرض الصناعات التقليدية الإيرانية في دورته الخامسة على التوالي فعالياته بمدينة الحسين للشباب في عمان، بما يوفره من منتجات مخصصة للبيع المباشر لرواده.

ويقام المعرض الذي يستمر حتى مساء يوم السبت المقبل في قاعة عمان الكبرى في المدينة الرياضية، بمشاركة نحو 35 شركة إيرانية وتنظمه شركة “المروجون الدوليون للتسويق وتنظيم المعارض الأردنية” (ابكو).

ويشتمل المعرض بحسب مدير عام شركة (ابكو) رائد أبو سعدة على الصناعات الإيرانية من السجاد اليدوي والمكسرات والحلويات والبهارات والصناعات اليدوية والتحف وغيرها من المنتجات التي تشتهر بها إيران.

وأكد أبو سعدة أن إقامة المعارض الدولية من شأنها التعريف بثقافات وعادات وتقاليد الشعوب الأخرى ومد جسور التواصل، كما تساعد على ترويج الأردن سياحيا ووضع المملكة على خريطة السياحة الدولية.

يذكر أن المعرض يشهد اقبالا جيدا ويفتح أبوابه أمام الراغبين بالشراء من الشركات المشاركة يوميا من العاشرة صباحا وحتى التاسعة ليلا، باستثناء يوم الجمعة من الثانية بعد الظهر وحتى العاشرة ليلا.

مقالات ذات صلة

انخفاض أسعار الاسمنت محلياً

منذ 3 ساعات

الوزني: الأردن يتقدم في مؤشرات التقارير الدولية السنوية

منذ 6 ساعات

تنزيلات الملابس والأحذية: فوضى التوقيت والتنظيم

منذ 8 ساعات
معروضات من الذهب في أحد المحال بوسط البلد-(أرشيفية- تصوير: محمد مغايضة)

4 ر31 دينار سعر غرام الذهب بالسوق المحلية

منذ 8 ساعات

السوق مغلق المؤشر 1829.68 0.24%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock