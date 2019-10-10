معرض “القدس في عيون الخطاطين الاردنيين” في العقبة

العقبة– نظمت مديرية ثقافة العقبة وجمعية امواج للثقافة والفنون معرضا بعنوان “القدس في عيون الخطاطين الاردنيين”، برعاية رئيس الجامعة الاردنية فرع العقبة الاستاذ الدكتور عامر سلمان.

وبين مدير ثقافة العقبة طارق البدور ان المعرض تضمن محاضرات حول القدس في وجدان الشعراء ومفهوم الجمال والهندسة الفاضلة وكيفيه تطبيقها في الفنون وتشكيل مفرداتها وتسخيرها في العمارة وتجديد منبر صلاح الدين بعد احراقه والاهتمام الملكي في العمارة الاسلامية عن طريق تجديد زخارف قبة الصخرة والمسجد الاقصى والايعاز بتأسيس كلية العمارة والفنون الاسلامية في جامعة البلقاء التطبيقية.

وعرض الدكتور مفلح الحويطات نماذج من قصائد لشعراء تغنوا بالقدس، موضحا ان القدس مدينة كونية، لم تحظى اي مدينة في العالم بمثل ما حظيت به القدس لقيمتها العقائدية فقد حضرت في الشعر منذ الفترة الصليبية الى العصر الحديث والتي ركز الشعراء عليها بشكل اعمق لما تواجهه من تهويد و ضياع لهويتها.

كما تم افتتاح معرض الخط العربي الذي شارك فيه نخبة من الخطاطين الاردنيين الذين قدموا نماذج من جمالية الخط العربي وتوظيف هذا الجمال لما يحملونه من حب للقدس، حيث شارك الخطاطون ياسر الجرابعة وعيسى عنبة وعلي الجيزاوي واحمد امين وعلاء قرمش وعلي الدبش والفتاح الشرباتي وتوفيق عبده.

(بترا)