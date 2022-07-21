“معرض الكتاب التفاعلي” فعاليات متنوعة في المحافظات

عمان- الغد- أطلقت وزارة الثقافة أمس بالتزامن مع فعاليات صيف الأردن، وفي جميع محافظات المملكة “معرض الكتاب التفاعلي”.

يأتي هذا المعرض ضمن رؤية وزارة الثقافة لإطلاق استراتيجية وطنية لتشجيع القراءة بالتشارك مع مؤسسة عبدالحميد شومان ومختلف القطاعات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، وضمن البرنامج الوطني للقراءة الذي تنفذه الوزارة، والذي تُعدّ مكتبة الأسرة الأردنية من أبرز برامجه، وبهدف توفير بيئة ملائمة لتشجيع القراءة، وتقديم مفردات الثقافة الأردنية بأشكالها المتنوعة للجمهور، بما يتلاءم مع التحولات المعاصرة وحاجات المجتمع الأردني بشكل تفاعلي، لخلق حالة تشاركية بين الكتاب والكاتب والقارئ.

ويقدم المعرض لزائريه مجموعة من الفعاليات التي تتنوع ما بين معارض لبيع الكتب بأسعار رمزية موحدة، مقدارها خمسة وثلاثون قرشًا لكتب الكبار وخمسة وعشرون لكتب وقصص الأطفال، وحوارات ثقافية، مناقشة وتوقيع كتب لكتاب من أبناء المحافظات، معرض للوثائق الوطنية، قراءات قصصية وشعرية، أمسيات موسيقية وفنية، عروض أفلام وثائقية، محاضرات وندوات ثقافية ومعارض للحرف التقليدية.

كما ويُولي المعرض اهتمامًا خاصًا بالأطفال، لترسيخ عادة القراءة لديهم، وتنمية وتطوير مهاراتهم، وبث روح الأمل والإيجابية وتعزيز الولاء والانتماء للوطن في نفوسهم، حيث يُفرد لهم برامج خاصة تعنى بأدب الطفل، وكرنفالات تتضمن ألعاب خفة، مهرجين، مسرح دمى، حكواتي، مسرح حي، سينما طفل، ألعاب لغوية، ألعاب فلكلورية وتراثية، ومسابقات شطرنج.

يقام المعرض في مواقع متعددة في كافة محافظات المملكة، وتتولى تنظيمه مديريات الثقافة كل يوم خميس اعتباراً من يوم أمس، وحتى الخامس والعشرون من آب المقبل، ويُفتتح رسميًا عند الساعة السابعة من مساء اليوم برعاية وزيرة الثقافة هيفاء النجار في مقر منتدى زي الثقافي في محافظة البلقاء، كما تُفتتح المعارض في باقي المحافظات في ذات الوقت، لتكون انطلاقة واحدة في جميع أنحاء المملكة.

وعليه، تدعو وزارة الثقافة المواطنين والمقيمين، والأسر الأردنية والعربية، والمثقفين والمهتمين من كافة الفئات والأعمار لزيارة المعرض، في المواقع المعلن عنها على منصات وزارة الثقافة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر موقعها الإلكتروني www.culture.gov.jo والاستمتاع بما تقدمه من فائدة ومتعة.