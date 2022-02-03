معرض “بريق الأمل” في “رؤى32” للفنون

عمان- الغد- تحت رعاية الدكتور مروان المولا رئيس جامعة البترا يفتتح في جاليري رؤى32 للفنون، معرض “بريق أمل” لطلبة كلية العمارة والتصميم في جامعة البترا، وهو بإشراف الدكتور خالد طرزي.

ويستمر المعرض حتى يوم الخميس الموافق 17 من الشهر الحالي، والقاعة مفتوحة يوميا من الساعة 10 صباحا وحتى 7 مساء، ما عدا أيام الجمعة.

يتكون معرض “بريق الأمل” من 90 لوحة فنية نفذها 35 طالبا من طلبة كلية العمارة والتصميم في جامعة البترا خلال مادة “تصوير/ رسم”.

واستخدم الطلبة تقنيات عدة لرسم لوحات عالمية بألوان الاكريليك على القماش المشدود. وذلك ضمن مبادرات كلية العمارة والتصميم لخدمة المجتمع المحلي، فقد ارتأوا أن يقوموا بعرض لوحات الطلبة للبيع والتبرع بكامل مردود المعرض لجمعيات خيرية محلية أو مؤسسات بحاجة لدعم مالي.

الطلبة المشاركون في معرض “بريق الأمل” هم: عماد الفقراء، مصطفى علاوي، نور مبروك، يعقوب كرزون، سارة شاميه، فرح زيتون، عالية الزيود، عبد الله الراوي، منار الكتوت، رجاء ديوان، عمار الباشا، حسن ديرية، فيصل الحباشنة، حمزة خشان، حمزة زمنون، زين العرموطي، أحمد عتيلي، تيماء الحدادين، ليالي غزال، رؤى الشطل، فاطمة حمدان، ديانا البربراوي، نادين المجالي، صوفيا علاوي، منال دويك، أحمد البغدادي، عبد العزيز جاف، نورة الجنابي، فرح خليل، لينا ريان، دينا زغاري، جنان العشي، منار القناص، نور الجعفري، وياسمين تحبسم.