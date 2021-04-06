معرض جديد لـ”سامسونج” بالتعاون مع “BMS Mena”

عمان- استمرارا منها في تعزيز نقاط البيع التابعة لها للتسهيل على الزبائن والوصول إليهم في أماكن تواجدهم، افتتحت شركة “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” مؤخراً، معرضاً جديداً لها في العاصمة عمّان وتحديداً في شارع المدينة المنورة، وذلك بالتعاون مع شركة BMS Mena المنضمة حديثا لشبكة الموزعين الرسميين لأجهزة “سامسونج” المنزلية الرقمية وأجهزة الترفيه المنزلي، بالإضافة للهواتف الذكية وملحقاتها.

وقد رفد الطرفان المعرض الذي يحمل أسلوب التصميم الموحد لعلامة “سامسونج”، بتشكيلة واسعة من الطرازات المختلفة من الثلاجات، وغسالات الملابس، وغسالات الأطباق، وأفران الميكروويف، فضلا عن المكانس الكهربائية، وأجهزة التكييف، وأجهزة العناية بالملابس، بالإضافة للأجهزة القابلة للارتداء، والأجهزة الصوتية، وأجهزة التلفاز، وأحدث الهواتف الذكية، وذلك من أجل منح الزبائن تجربة تسوق سهلة ومتكاملة.

واحتفاءً بهذه المناسبة، تقدم “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” ووكيلها BMS Mena، لضيوف وزوار المعرض مجموعة مميزة من الهدايا القيمة عند شرائهم أي من المنتجات في المعرض، بالإضافة لقسائم شراء مجانية بقيمة 50 دينارا لدى الشراء من داخل المعرض.

كذلك، ونظرا لأهمية المعرض بالنسبة إليها، ستستضيف “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” كادر إذاعة مزاج إف إم يوم الخميس الموافق للثامن من نيسان 2021، في المعرض ضمن حملة ترويجية له، للحديث حول أهميته والمنتجات التي يضمها، فضلاً عن العروض والخصومات المميزة التي يقدمها، وذلك في بث حي ومباشر من الساعة 04:00 عصرا وحتى 06:00 مساء.

وفي تعليق له حول هذا الشأن، قال مدير التسويق في “سامسونج إلكترونيكس” لمنطقة المشرق العربي، محمد العبدالله: “يؤكد افتتاح المعرض الجديد على التزامنا الشديد بتنفيذ المزيد من الخطط التوسعية في السوق الأردنية، ويعكس حجم استثماراتنا الرامية للارتقاء بخدمة هذه السوق التي نعتبرها من الأسواق الهامة بالنسبة لنا، كما يجسد حرصنا على مواءمة نمو أعمالنا وقاعدة زبائننا فيها. ومن خلال هذا المعرض سنقدم مع شركائنا BMS Mena الذين نعتز بالتعاون معهم ونثق بقدرتهم على تمثيل علامة سامسونج على أفضل وجه، أحدث ابتكارات علامة سامسونج وأفضل خدماتها، والتي نلبي عبرها مختلف الاحتياجات والأذواق على تنوعها بما يسهل تفاصيل الحياة ويضفي عليها قيمة تكنولوجية، وبما يعزز حصتنا السوقية، وبالتالي مكانتنا كقوة دافعة للاقتصاد وتجارة التجزئة.”