“معرض دبي للطيران 2021” يستقطب الشركات الناشئة

دبي– أعلن معرض دبي للطيران 2021 عن إطلاق فعالية خاصة للشركات الناشئة تحت اسم “فيستا”، والتي تستهدف المبتكرين والمبدعين لاستعراض أحدث التقنيات والحلول الخاصة بهم والتي من شأنها تسريع مستقبل نمو صناعات الطيران والدفاع.

وتجمع الفعالية بين الشركات الناشئة وأصحاب روؤس المال الباحثين عن مبتكرين ورواد أعمال جدد ذات قدرة تنافسية ضمن القطاع، كما سيشارك فيها العديد من القادة المحليين والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين والمطورين والمشغلين وغيرهم من الخبراء، فضلاً عن رواد أعمال من الشركات العالمية الناشئة الذين نجحوا في أعمالهم لإلهام وتوجيه الشركات الناشئة الطموحة.

ومن خلال برنامج يمتد على مدار 5 أيام، ستضم الفعالية مجموعة من الفعاليات المصغرة بالتعاون مع شركة جوثامز، الأولى من نوعها في المنطقة والرائدة في مجال تسريع تنمية الأعمال وبناء جيل جديد من الشركات الناشئة في قطاع صناعة الطيران والدفاع. ويمكن لرواد الأعمال المشاركة في مسابقة لعرض تقنياتهم أمام قادة القطاع والمستثمرين لفرصة الفوز بجوائز مميزة، كما ستتاح لهم فرصة المشاركة في برامج التوجيه وورش العمل والتواصل مع شخصيات بارزة في القطاع، فضلاً عن استكشاف توجهات القطاع والحصول على المشورة من الخبراء وصناع القرار الرئيسيين والمستثمرين العالميين.

وأظهرت دراسة حديثة أن الشركات الناشئة التي لديها مرشدون وتكتسب خبرات قادة القطاع، تحقق ما يقرب من أربعة أضعاف معدل نمو على صعيد المستخدمين، وتنجح في تعزيز رأس المال بما يعادل سبعة أضعاف

وعلى الرغم من جائحة “كوفيد 19″، إلا أن نسبة استثمارات أصحاب رؤوس الأموال العالمية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، وذلك بحسب شركة “ماجنيت”، حيث أظهر التقرير ارتفاع تمويل رأس المال الاستثماري في المملكة العربية السعودية بنحو

55 % في العام 2020 ليصل إلى 152 مليون دولار. كما واصلت المملكة جهودها لزيادة تمويل رأس المال الاستثماري في العام 2021 لدعم الشركات الناشئة، حيث تعاونت شركة سنابل للاستثمار مع صندوق المشاريع الناشئة (500 Startups) لدعم مثل هذا النوع من الشركات في المنطقة، ومن المتوقع أن تحصل 100 شركة ناشئة على مئة ألف دولار لتسريع نموها في المنطقة من خلال هذه الشراكة.

أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، فتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO) مع شركتي “مايكروسوفت” و”بلاج آند بلاي” في مجموعة من المبادرات لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة في المنطقة.