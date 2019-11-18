معرض “سبعين” الفني يشع بالطاقة والفرح

معتصم الرقاد

عمان- افتتحت في جاليري رأس العين مساء يوم الجمعة الماضي، فعاليات معرض “سبعين” الفني الذي تنظمه منصة “جلور ارت” للسنة الثالثة على التوالي. ويضم “سبعين” الذي افتتحه مدير التصميم في وزارة الثقافة الفنان التشكيلي عماد مدانات، مندوبا عن وزير الثقافة باسم الطويسي، سبعة أنواع مختلفة من الفن في مكان واحد وهي: الرسم بأنواعه، تصاميم الجرافيك، المكياج للسينما، صناعة الأفلام، فن تقديم الطعام (الطبخ والعرض)، التصوير، والمسرح والموسيقى،

ويهدف المعرض الى تغيير الصورة النمطية عن الفن في الأردن. وقال الفنان مدانات عنه “يمثل هذا المعرض مبادرة شبابية متميزة، ويعد حراكا ثقافيا متنوعا، ويضم عملا جماليا يشع بالفرح والطاقة الشبابية”، مبينا دعم وزارة الثقافة للعمل الثقافي المنظم من خلال المؤسسات والهيئات الثقافية المنتشرة في أنحاء المملكة كافة. وتحدثت مؤسسة “جلور آرت” جود نعيم عن المعرض ودوره في تغيير الصورة النمطية للتعامل مع الفن بمعزل عن الطرق التقليدية والورش الفنية أو أماكن العرض.

وقال المتحدث الرسمي باسم معرض “سبعين” ليث البرماوي، خلال إلقائه كلمته الافتتاحية الترحيبية “إن الفن هدية من السماء، فهو اللغة التي يتقنها الجميع، وإن الأردن كان وما يزال منبعاً للفنون والفنانين”، وأشار إلى أن الشباب الأردني يملكون الموهبة والفن وهم بأمس الحاجة في هذه الأيام لمثل هذه المعارض، لكي تحتضن أعمالهم وشغفهم لينقلوه بحب للجميع.

ويشارك في المعرض: رؤى البكري، براءة العبادي، مازن الطاهر، هيا العطيات، تسنيم القضاة، إيمان عزام، هيفاء أبو خضير، أشرقت أنور، هدى الردينية، تمارا السعدي، فاطمة شرف، حنين سليمان، وآية عمر.