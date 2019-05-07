معرض “سي بي إتش آي” أبوظبي يستعرض أبرز الحلول لمساعدة نحو 1.3 مليون شخص مصاب بمرض “الربو” في الإمارات

الغد- سيناقش معرض “سي بي إتش آي” الرائد في صناعة الأدوية في الشرق الأوسط وأفريقيا (CPhI) والذي يعود إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك” في الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر 2019، أبرز المواضيع الرئيسية المتعلقة بانتشار الأمراض التنفسية المزمنة ومسبباتها وسبل الحد منها.

إن انتشار الأمراض التنفسية المزمنة بما فيها “الانسداد الرئوي المزمن” والربو والحساسية التنفسية وأمراض الرئة بات أكثر شيوعاً اليوم في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يمنح الفرصة للشركات المصنعة للأدوية إلى زيادة إنتاجها وتحقيق المزيد من النمو.

وعلى الرغم من فرض ضريبة بنسبة 100٪ على منتجات التبغ، وإطلاق العديد من المبادرات لمحاربة الأمراض غير المعدية، إلا أن المشكلة تكمن في عدم توافر الأدوية في كثيرٍ من الأحيان أو ارتفاع ثمنها بالنسبة لشريحة واسعة من المرضى، وفي العديد من الحالات، لا يتم تشخيص هذا النوع من الأمراض.

وفي معرض تعليقها على ذلك، قالت كارا تيرنر مديرة العلامة التجارية لدى “يو بي إم- فارما” أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا الجهة المنظمة للمعرض: “تكمن المشكلة في الأمراض التنفسية المزمنة أنها غالباً ما تُترك دون تشخيص صحيح وعلاج فعّال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وهو ما يؤدي إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة. وهنا تركز الشركات الناجحة المصنعة للأدوية على أهمية التشخيص والعلاج الوقائي، في الوقت الذي تتعاون فيه مع المنظمات الصحية والهيئات الحكومية المعنية بالأمر لنشر المزيد من الوعي حول مواجهة هذا النوع من الأمراض”.

وفي هذا الصدد، كشفت آخر إحصائية أجرتها “الشبكة العالمية لمكافحة الربو” أن حوالي 339 مليون شخص على مستوى العالم يعانون من مرض الربو، منهم 1.3 مليون شخص في دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها، أي ما يشكل نحو 14% من عدد السكان.

وفي سياقٍ آخر، تشير الأبحاث الصادرة عن شركة “فيتش سوليوشنز (Fitch Solutions) إلى أن ارتفاع حالات المصابين بالأمراض التنفسية المزمنة يمكن أن يُعزى جزئياً إلى الازدهار الاقتصادي الذي تشهده بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط وتغيير أنماط الحياة الحضرية، وهو ما يتيح الفرصة للشركات المصنعة للأدوية لزيادة إنتاجها.

ويعد معرض “سي بي إتش آي” للأدوية الشرق الأوسط وأفريقيا حدثاً رائداً على مستوى المنطقة يجمع تحت مظلته أبرز المصنعين والموردين والمشترين في قطاع منتجات الأدوية، ويركز على كل خطوة من خطوات سلاسل التوريد في صناعة الأدوية بدءاً من الأبحاث الأولية والاكتشافات الطبية وصولاً إلى المنتج النهائي الجاهز للاستخدام من قبل المرضى. وبدعم من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، يستقطب هذا الحدث نخبة من الخبراء والمتخصصين من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي تستحوذ على نحو 4% من سوق الأدوية عالمياً.

ومن المتوقع أن يجذب المعرض الذي يمتد على مدار ثلاثة أيام ما يقارب 294 جهة عارضة محلية وإقليمية وعالمية من 35 دولة. فضلاً عن أكثر من 4,900 مشارك سيأتي أكثر من 50% منهم من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضافت تيرنر قائلة: “بالإضافة إلى مواجهة الأمراض التنفسية المزمنة والحد منها، سنناقش ونبحث خلال هذا الحدث الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام عدداً من العوامل المؤثرة في صناعة الأدوية في المنطقة. حيث سيتم تناول بعض القضايا الرئيسية المتعلقة بالبدانة والأمراض المزمنة الأخرى بما في ذلك داء السكري والأورام وذلك ضمن سلسلة من الجلسات والندوات التي تقام على هامش المعرض، فضلاً عن التطرق إلى أهمية حصول جميع المقيمين على التأمين الصحي، مع مناقشة فرص نمو السياحة العلاجية في المنطقة والتركيز على الصناعات الدوائية المحلية”.

يتم تقسيم مساحة المعرض إلى خمسة أقسام رئيسية ضمن قطاع صناعة الأدوية، حيث يجمع القسم الأول (CPhI) بين المشترين والمصنعين والموردين للمكونات والمنتجات الدوائية، فيما يتيح القسم الثاني (FDF) الفرصة للاجتماع مع الشركات المصنعة في مختلف جوانب سلسلة توريد الأدوية، أما القسم الثالث (ICSE) فهو يوفر فرصة للعاملين في قطاع الأدوية للتواصل مع شركات الأبحاث وشركات تعاقدات الصناعات الدوائية، ويستعرض القسم الرابع (P-MEC) أحدث الأجهزة والمعدات الدوائية ومقدمي التقنيات المبتكرة، فيما يستضيف القسم الخامس (InnoPack) أحدث الابتكارات والحلول المتكاملة في مجال التغليف وأنظمة توصيل الدواء.

كما سيضم المعرض خدمة التواصل الحي، وهي خدمة مجانية متوفرة للزائرين والعارضين، حيث تتيح لهم عقد اجتماعات محددة ومفيدة بما يجلب المنفعة لكلا الطرفين.

وعلى هامش فعاليات المعرض، سيتم التطرق خلال جلسات حوارية إلى أحدث الاتجاهات في السوق، ومناقشة عدد من المواضيع الرئيسية في هذه الصناعة، بالإضافة إلى عقد مجموعة من اللقاءات الثنائية بين المشاركين.

تجدر الإشارة إلى أن معرض سي بي إتش آي العالمي للأدوية (CPhI) سيقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر 2019. وللتسجيل أو الحصول على المزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني: www.cphi.com/mea.