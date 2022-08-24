معرض عمان الدولي للكتاب في “مكة مول” هذا العام

شعار المهرجان تحت عنوان “القدس عاصمة فلسطين”



ضيف شرف المعرض دول الكويت

وزيرة الثقافة: عنوان المعرض يؤكد دور الأردن الصادق مع قضاياه في الوصاية الهاشمية على الأراضي المقدسية المسيحية والإسلامية في فلسطين

عزيزة علي- تنطلق بتاريخ ( 1-/9/2022 – حتى 10/9/2022)، فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته “21”، الذي يقيمه اتحاد الناشرين الأردنيين بالتعاون مع وزارة الثقافة، وأمانة عمان في المركز الأردني للمعارض الدولية بعنوان “القدس عاصمة فلسطين”، في مكة مول.

وقالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم في المركز الثقافي الملكي، إن اختيار عنوان المعرض يؤكد دور الأردن الصادق مع قضاياه في الوصاية الهاشمية على الأراضي المقدسية المسيحية والإسلامية، وجزء من التأكيد الوطني الأردني صمود الأردن والشعب الفلسطيني على أن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية.

وأضافت النجار، أن الوزارة تدعم أي مشروع ثقافي وطني وفعاليات تقام في كل مواقع المملكة، لتعزيز التقاطع الثقافي مع البعد السياسي والاجتماعي والتنموي.

وأشارت غلى أن اختيار دولة الكويت كضيفة شرف يعود لعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.

من جانبه، لفت رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين ومدير معرض عمان الدولي للكتاب جبر أبو فارس إلى أن رعاية جلالة الملك للمعرض سبب يدفع الجهات المشاركة للعمل بأقصى ما تستطيع للارتقاء بمستوى المعرض؛ ليكون مميزا ومشرفا للوطن والأردن.

وأضاف أبو فارس أن دور النشر المشاركة هذا العام بلغت 400 دار نشر محلية وعربية ودولية من 22 دولة.

ويصاحب المعرض برنامج ثقافي منوع أعدته اللجنة الثقافية للمعرض يشتمل على ندوات ثقافية، وأمسيات شعرية وقصصية، ونشاطات ترفيهية، وقراءات قصصية للأطفال واليافعين، صباحية ومسائية بمشاركة أردنيين وعرب.

وأردف أبو فارس حول الفعاليات، أن المعرض يحتفي هذا العام بالأديب والكاتب الدكتور وليد سيف الذي تم اختياره كشخصية المعرض الثقافية؛ لما قدمه من أعمال أدبية ودرامية متميزة. وتتويجا لمسيرته الأدبية، والإبداعية، وسيكون هناك ندوة خاصة تلقي الضوء على هذه التجربة الغنية، والرائدة لهذا المفكر التي بدأت منذ سبعينيات القرن الماضي.

كما رحب رئيس الناشرين بضيف الشرف (دولة الكويت)، وأوضح أنها ستكون ضيف شرف المعرض لهذا العام، ومشاركتها ستضم وفدا رسميا رفيع المستوى، وحضور عدد من الأدباء والروائيين والباحثين الكويتيين، وبرنامج ثقافي مميز ومتنوع ما بين الندوات، وأمسيات فنية وموسيقية، ومعرض صور.

وقال أبو فارس إن لجان المعرض حافظت بدورته الـ 21 هذا العام – كما في الدورات السابقة- على شعار “القدس عاصمة فلسطين”؛ لما تمثله القدس في وجدان الأمة العربية، وتأكيدا على عروبتها وهويتها التي تستقر في قلوب وعقول العرب المسلمين والمسيحيين وأحرار العالم، وانسجاما مع موقف الأردن ملكا وحكومة وشعبا، وتأكيداً للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة.

وحضر المؤتمر الصحفي رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين جبر أبو فارس، والمحلق الثقافي الكويتي، حيث تم الإعلان عن تفاصل وفعليات هذا المعرض الذي يشارك فيها قرابة “400”، دار نشر محلية وعربية ودولية من “22”، دولة، إلى جانب الإعلان عن ضيف الشرف لهذا العام “دولة الكويت”.

ويشتمل المعرض على برنامج ثقافي مميز ومتنوع وشامل يضم البرنامج ندوات ثقافية وفكرية، وأمسيات شعرية وقصصية، ونشاطات ترفيهية، وقراءات قصصية للأطفال واليافعين، إضافة إلى برنامج ثقافي خاص بضيف شرف المعرض لهذا العام دولة الكويت الشقيقة.

المعرض الذي تستمر فعالياته حتى العاشر من أيلول، يحتفي هذا العام بالأديب والكاتب الدكتور وليد سيف الذي تم اختياره كشخصية المعرض الثقافية لما قدمه من أعمال أدبية ودرامية متميزة.

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