معرض فني لسهى المحمدي في جاليري جودار

تقيم الفنانة العراقية سهى المحمدي معرضها الفني “رأي للوقت” في جاليري جودار حيث يستمر المعرض للثامن من آب الحالي.

ويتضمن المعرض 30 لوحة تلخص تجربتها الفنية الممتدة عبر سنوات طويلة من الخبرة الفنية لأعمالها في فن الرسم بألوان “الاكريليك” والزيت التي تم رسمها بأسلوب تعبيري غني بالخط واللون.

وتقول المحمدي عن معرضها “الوقت يغير كل شيء؛ نظرتنا للطبيعة لشكلها لألوانها لإجاباتها على الأسئلة الصعبة ويغير فهمنا للعلاقات والأشخاص، وحتى لأنفسنا، وأحيانا يعطينا خيارات لنتصرف بها، حتى وان فاتنا أن ننتهز الفرصة نكون قد فهمنا الدرس ، الوقت هو المسافة بين ما يعطى وما يؤخذ….هو ذكرياتنا عن فرح قليل وحزن اكبر، الوقت هذا الجامد المتحرك ، القاسي والمفرح.”

وتبعث الأعمال الفنية بالمشاهد استجابه عاطفية فورية مشحونة بدهشة الألوان والتي تبوح بمشاعر عميقه وأحاسيس متجاوزه للزمن واللغة لرحاب الإنسانية الأوسع، وأحيانا تختلط فيها المشاعر المتناقضة والمتنقلة بين الرضا والرفض وبين الحب والكره أو بين الإيمان والخوف.

ويتجلى كل ذلك ليس فقط في اللوحات التعبيرية التي تحتوي على الشخوص وإيماءتها بل أيضا الأعمال التي تعكس الطبيعة بكل تجلياتها وألوانها الرائعة، الرومانسية منها والثائرة.

إن جماليه وعمق وتنوع الأعمال الفنية بالمعرض تعكس جرأه الفنانة سهى في اقتحام تجارب جديده في الرسم لا تشبه أحدا إلا صاحبتها وتعكس تفرد ورؤية جماليه تشبهها.

وسهى المحمدي فنانه تشكيلية عراقية خريجة أكاديمية الفنون الجميلة في بعداد قسم التصميم.

عملت مصممه لعده اغلفه للكتب والدوريات، ولديها العديد من البوسترات وخاصه فيما يخص القضية الفلسطينية وشركت مع عدد من الفنانين برسم جداريا ت خاصة.

أقامت ثلاث معارض شخصية في عمان هي “أغنيات ومدن” ومعرض “حياةموازية”، المعرض الحالي “رأي للوقت”.

شاركت في عشرات المعارض الجماعية في أوروبا وآسيا وأفريقيا وحصلت على العديد من الشهادات والجوائز التقديرية.