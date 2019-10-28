معرض فني يحتضن مفردات جمالية بإعادة تدوير المخلفات المدرسية والمنزلية – فيديو

تغريد السعايدة

عمان– في معرض يتوسطه مجسم قبة الصخرة الذي يتجاوز عمره العشرين عاماً، يتفاجأ الزائر للمعرض العالمي الثاني بإعادة تدوير المخلفات المدرسية والمنزلية وتحويلها لقطع فنية متنوعة، في خطوة لافتة في تحقيق الهدف المنشود وهو “حماية البيئة”.

المعرض الذي افتتح أول من أمس في دائرة المكتبة الوطنية وبمشاركة 24 فنانا بيئيا في مجال إعادة التدوير للخروج بقطع فنية، وبتنظيم من الجمعية الخضراء لحماية الطبيعة والبيئة، ورئيسها الفنان غسان عياصرة، ورابطة جراسا للفنون الجميلة، جاء ليبلور فكرة مدى أهمية التوعية بضرورة منهجة إعادة التدوير وتحويلها لأسلوب حياة، من خلال عرض عينات مميزة من الأعمال الفنية.

منى زكي معلمة متقاعدة، شاركت في المعرض ليصبح فرصتها الأولى في عرض منتجاتها من إعادة التدوير التي أصبحت مع مرور الأيام حرفتها، وتجد بها متعة فريدة، لكونها تحول كل ما يوجد حولها من “مخلفات منزلية” إلى تحف فنية يصعب على المشاهد لها أن يتخيل أن مصيرها كان الإلقاء في النفايات، إلى أن استطاعت بحسها ومهارتها تشكيل تحف فنية مشغولة بإتقان.



“حبل الغسيل” الذي بدا عليه التلف، وأرادت زكي إلقاءه، فكرت لبرهة من الوقت، لترسم في مخيلتها قطعة فنية لباقة من الزهور مكونة من “الحبال”، مع إضافة بعض من الأسلاك والأوراق بشكل متناسق جذاب، وهي نموذج يمثل فكرة استثمار المواد القابلة لإعادة التدوير والاستفادة منها.

الفنان العياصرة، أكد في حديثه لـ”الغد”، أن المعرض الذي كان برعاية من رئيس الوزراء وافتتحه نيابةً عنه وزير الزراعة والبيئة المهندس إبراهيم الشحاحدة، حظي بإعجاب الحضور، على حد تعبيره، كونه يضم مئات من القطع الفنية التي لا يمكن أن نجد لها بديلا في الأسواق، كونها صُنعت على دراية بأهمية التدوير والفائدة المرجوة منها.

إقامة مثل هذه المعارض من شأنها أن تخلق أجواء تفاعلية مميزة بين الراغبين بامتهان حرفة إعادة التدوير على اختلاف المواد المُصنعة منها، بيد أن التركيز في المعرض يكون على مخلفات المنازل والمدارس، مثل “أوراق الحلوى والشيبس والبلاستيك والعلب”، التي يصنع منها العياصرة مجموعة مميزة من التحف، التي قام بعرضها في المعرض إلى جانب زملائه في الحرفة.

المعرض الذي يستمر لغاية مساء بعد غد، يستقبل زواراً على مدار اليوم من مختلف المؤسسات والأفراد، وخاصة التعليمية والبيئية منها؛ إذ بين العياصرة أن دعوات تم توجيهها لمختلف الجهات لحضور المعرض، للتعرف على الكثير من الأساليب التي يمكن أن يستفيد منها طلبة المدارس في استثمار “مخلفات المدرسة من علب العصير وأكياس الشيبس والأوراق البلاستيكية”، وهي فرصة مناسبة ليستطيع معلمو المهارات الإبداعية اختلاق أفكار جديدة أمام الطلبة. ولفت العياصرة إلى الأهداف من إعادة التدوير في المعرض الحالي، أبرزها المحافظة على البيئة، ومكافحة التلوث على اختلافه، خاصة مع وجود مواد مُصنعة لا يمكن إعادة استخدامها مرة أخرى، وتحتاج إلى سنوات عديدة للتحول والاندثار، والمساعدة على التقليل من الميزانية المالية الكبيرة التي تحتاج إليها المؤسسات الخدمية للتخلص من النفايات، عدا عن الهدف الرئيسي، وهو تغيير ثقافة مجتمع بأكمله حول أهمية المحافظة على البيئة، وثقافة “التدوير” على مدار الأجيال.

بالإضافة إلى ذلك، يرى العياصرة الذي له باع طويل في مجال إعادة التدوير، أن عددا من الأشخاص الذين يعملون في مجال إعادة التدوير أصبحوا الآن من ذوي المهارات الفنية الكبيرة، وأصبح التدوير مصدر دخل لهم أو مساندا في زيادة دخلهم المادي، كون العديد من تلك القطع الفنية يتم بيعها وتسويقها في المعارض أو من خلال منصات التسويق، ووجود إقبال من بعض الفئات على اقتناء تحف فنية من “إعادة التدوير”.

وزير الزراعة والبيئة الشحاحدة، كان عبر خلال افتتاحه المعرض، أنه يفخر بوجود مثل تلك المنتجات الفنية التي خرجت بأيد أردنية تعد شريكا في المحافظة على البيئة وداعماً للجهات الرسمية في ذلك، وأن الوزارة لديها الاستعداد للتعاون في توفير حاويات لفرز النفايات، لتسهيل عملية تدويرها فيما بعد من المهتمين.

“الفنانة” ومديرة المدرسة المتقاعدة ليلى الوهادنة التي شاركت في المعرض، لم تجعل الانخراط في التعليم والإدارة المدرسية يغيبان روح الفن والإبداع لديها منذ سنوات، فقد استمرت بالإبداع طيلة فترة عملها، إلا أنها تفرغت الآن لتدريب فن الديكوباج، الذي يعتمد في الكثير من تفاصيله على إعادة التدوير، للورق والقصاصات من الجرائد والمجلات، وبقايا الكرتون والخشب، لتتحول إلى مدربة معتمدة في هذا المجال للعديد من الفتيات من خلال مركز “أتاوا” الكندي، ومركز “إرادة” لتعزيز الإنتاج.

كما قدمت عنان الصفدي، من المفرق، مجموعة من أعمالها في إعادة التدوير وتشكيل قطع فنية تحاكي الطبيعة، أغلب مكوناتها من: “فائض كرتون البيض، ورق البلاستيك، ورق الصحف والليف”، وجميعها أشياء باتت غير قابلة للاستهلاك؛ إذ أشارت إلى أنها تُفضل أن تعيد استخدام كل ما يتوفر لديها في المنزل، وتزيين البيت به، عدا عن محاولة تسويقها في حال استطاعت ذلك.

وشارك خالد الخالدي بعرض مجموعة من منتجاته من القطع التالفة المصنوعة من (الخشب، الكرتون، والأسلاك)، والكثير مما يتوفر لديه، وسخر كل طاقاته في هذا المجال للفن وتحويل ما لا يلزم لمقتنيات فنية، وقطع تزين المنزل بدون أي تكاليف مالية، عدا عن كونه يقوم بتدريب السيدات على ذلك من خلال دورات خاصة بذلك.

إلا أن الشاب ذا التسعة عشر عاماً خالد النواصرة، امتهن العمل في إعادة التدوير بشكل كامل، وأصبحت مصدر دخل له استطاع من خلاله تحسين وضع عائلته المادي، كونه يعمل بطريقة احترافية مميزة في مجال تدوير الأسلاك، وتحويلها لتحف فنية مميزة ومتقنة، ويقوم ببيع تلك القطع من خلال العديد من المعارض والبازارات، والبيع بشكل شخصي. النواصرة كان قد اكتشف هذه الموهبة منذ طفولته، عندما كان يقوم بجمع الأسلاك التالفة وتنظيفها وإعادة استخدامها في صناعة قطع صغيرة متواضعة له بهدف التسلية، إلا أن عائلته شجعته على الاستمرار وتطوير تلك الموهبة، لتتحول إلى مهنة وحرفة تعتمد في كل تفاصيلها على “إعادة التدوير”.

ومن سورية، كان هناك مشاركة من الفنان فؤاد عثمان من خلال إعادة استخدام الرمل مع إضافة مادة البوليستر، التي تحول الرمل إلى مادة صلبة، واستخدام الحجارة، ومن ثم استخدام تلك القطع في صناعة أشكال فنية مميزة، وتتمتع بجودة عالية من المهارة في التنفيذ، ويقوم بتسويق منتجاته عبر البازارات السياحية والمعارض كذلك.

ويدعو الفنان العياصرة، كل فرد، للبحث عن مواطن الجمال لديه، وتحويل تلك الطاقة إلى إبداع مستمر، فلا يتطلب الأمر “عبئا ماديا” لتنفيذه، ويعتمد على قدرة الفرد في جمع وتكوين تلك المخلفات، واستبدال رميها في النفايات بتحويلها “لمفردات جمالية”، ويمكن ذلك من خلال زيارة المعرض والتعرف على مبادئ “إعادة التدوير”.