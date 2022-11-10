معرض لصور بلاد الشام في عمان جمعها إمبراطور برازيلي

مندوباً عن صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال رئيس مجلس أمناء المعهد الملكي للدراسات الدينية ، يقام معرض المطبوعات الجديدة لمجموعة من الاعمال القديمة وافتتحه وزير السياحة والآثار نايف فايز الاسبوع الماضي.

ويضم المعرض صور بلاد الشام جمعها الإمبراطور البرازيلي د. بيدرو الثاني (1831 – 1889) أثناء رحلته إلى الأراضي المقدسة وحفظها في المكتبة الوطنية البرازيلية في ريو دي جانيرو.

المعرض ، الذي يعد جزءًا من الاحتفالات بالذكرى المئوية الثانية لاستقلال البرازيل ، يقام من قبل المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة (JNGFA) والسفارة البرازيلية في عمان، بدعم من غرفة التجارة العربية البرازيلية.

وحضر افتتاح المعرض صاحبة السمو الملكي الأميرة وجدان علي، وسفير البرازيل في الأردن روي أمارال، وممثلون آخرون من السلك الدبلوماسي في عمان ، في مقر JNGFA.

وقالت السفارة البرازيلية لدى الاردن في بيان صدر عنها، ان الصور المعروضة هي جزء من “مجموعة تيريزا كريستينا ماريا”، والتي تعتبر واحدة من أكثر مجموعات الصور قيمة في القرن التاسع عشر وهي أول مجموعة وثائق برازيلية يتم إدراجها في قائمة ذاكرة اليونسكو في قائمة السجل العالمي.

يعرض المعرض صوراً لأماكن شهيرة ومناظر طبيعية ويحتوي على حوالي 50 صورة تم اختيارها بعناية من قبل فرق JNGFA والسفارة البرازيلية في عمان.

سيتم عرض الصور في مبنى JNGFA يوميًا من الساعة 9:00 صباحًا حتى 5:00 مساءً ، ما عدا الجمعة حتى 1.