ثقافة

معرض “مبادرة كتابي” ينطلق غدا في هنجر رأس العين

منذ ساعتين

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عمان-الغد- تقيم دار الرواية العربية للنشروالتوزيع معرضها الأول المستقل تحت عنوان “مبادرة كتابي” غدا ويستمر حتى يوم الإثنين الموافق ١٧/٢/٢٠٢٠من الساعه العاشرة صباحا ولغاية الساعه العاشرة مساء في هنجر رأس العين التابع لأمانة عمان الكبرى.
ويوفر المعرض كتبا منوعة باللغتين العربية والإنجليزية ولغات أجنبية أخرى بأسعارفي متناول الجميع، مع خصم خاص للمجموعات والمدارس، تشجيعاً للثقافة ودعما للكاتب والكتاب، وتكريسا لدورالأدب العربي والأجنبي في تنمية ثقافة الأفراد.

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