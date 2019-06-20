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معرض وندوة عن الخط الحجازي الحديدي بدارة الفتون في عمان

منذ ساعة واحدة

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عمان-الغد- تحت رعاية سفير الجمهورية التركية في عمان سعادة مراد كاراغوز سيقوم معهد يونس أمرة ( المركز الثقافي التركي ) وبالتعاون مع مؤسسة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) وبرعاية السفير التركي ” مراد قره كوز ” في عمان معرض عن الخط الحجازي الحديدي ويتضمن المعرض وثائق وصور من الأرشيف العثماني سيعرض مدى أهمية الخط الذي قال عنه السلطان عبد الحميد خان الثاني ” أنه حلمي القديم “.
يعتبر مشروع الخط الحجازي الحديدي من أعظم المشاريع في العالم بتلك الفترة فتم أنشاؤه ما بين 1900-1908 بين دمشق و المدينة المنورة ووصل الخط إلى عمان عام 1903 وإلى معان 1904 وإلى مدائن صالح عام 1906 وإلى المدينة المنورة عام 1908 .
وتحول مشروع الخط الحجازي الحديدي في تلك الفترة إلى عمل يرمز إلى وحدة المسلمين فربط خط اسطنبول بالمدينة المنورة .

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