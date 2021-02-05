معرفة الطالب لذاته.. الطريقة نحو أداء أفضل

عمان – الوعي بمعرفة الذات يساعد الطلاب على التفكير في كيفية التعلم بدلاً من المسارعة للدخول إلى الامتحانات عند اتباع طرق مختلفة غير ناجحة.

يظن الكثير من الطالبات والطلاب أنهم مستعدون لخوض الامتحانات بعد التحضير لها بإيجاز، والحقيقة أنهم ليسوا كذلك. لذلك الوعي بمعرفة الذات هي طريقة لسد الفجوة ما بين مدى استعدادية الطالبات والطلاب الحقيقية والمطلوبة فعلاً.

استفسار الطلاب عن كيفية تحضير أنفسهم للامتحان أو دراستهم المواد يمنحهم الوقت للتفكير بأفضل طريقة يتبعونها في دراستهم، وأي طريقة ستقودهم إلى أداء أفضل وبالتالي يستقلون ويصبحون أكثر اعتمادًا على أنفسهم في عملية التعلم.

الوعي بمعرفة الذات يمكن استخدامها أيضًا لتعزيز عملية التعلم من خلال حث الطالبات والطلاب على التفكير بالطرق المختلفة للتعلم بأفضل شكل. ما يزال الكثير منهم لا يعرفون الطريقة المحددة التي تساعدهم على الدراسة وتعلم المواد بشكل فعال، فهم يتبعون بكل بساطة كلام أهاليهم أو معلميهم.

عند تحليل أفضل الطرق التي يستخدمها الطالبات والطلاب للدراسة، تشير الأبحاث إلى أن إعادة قراءة المواد وتظليل النقاط المهمة هي أقل الطرق فعالية كونها تخلق عند الطالبات والطلاب إحساسًا داهمًا بالتفوق.

وبالعادة يراجع الطالبات والطلاب بكل بساطة المادة ظانين أنهم قد فهموا كل شيء فيها، لكن عندما يُسألون عنها يتبين أن فهمهم غير كامل للمادة. عندما يمتحن الطالبات والطلاب سيؤدون أقل من توقعهم وسيشعرون بالإحباط من تكرار المحاولة.

استراتيجيات الوعي بمعرفة الذات

تبني عقلية قائمة على النمو: تفهم حقيقة أن للدماغ القدرة على التغير والتطور وهي أفضل استراتيجة من استراتيجيات الوعي بمعرفة الذات. تساعد هذه الاستراتيجية الطلاب على تعزيز المرونة والقوة لديهم خلال المواقف الصعبة، وتعزز لديهم مفهوم أنه لا يوجد شيء يستحيل عمله.

طرح أسئلة: يظن الكثير من المعلمين أن عدم طرح الطلاب الأسئلة يعني أن جميعهم قد فهموا الموضوع. طرح بعض الأسئلة أو امتحان الطلاب حول الموضوع قد يساعدهم على إدراك الفجوة ما بين مستوى معرفتهم الحقيقي والإتقان الحقيقي للمادة. يمكن للطلاب بكل بساطة أن يخلقوا جو امتحان افتراضيًا ووضع أسئلة مع تحديد المدة الزمنية، ما يمكنهم من الاعتماد على أنفسهم.

إدراك قيمة التعلم الأساسية: يركز الأهل والتلاميذ في العادة على العلامات المسجلة بدلًا من إدراك القيمة الأساسية في عملية التعلم. بعبارة أخرى، يجب على التلاميذ التعلم للاستفادة على المدى الطويل وليس فقط للحصول على علامة جيدة.

نصائح للدراسة

نصائح للدراسة قبل الامتحان: يمكن للتلاميذ أن يسألوا ما إذا كان أي موضوع صعبًا جدًا أو محيرًا. ما الموضوع الرئيسي أو الفكرة الرئيسية في الدرس؟ “فلو لم أفهم الموضوع بشكل جيد ماذا علي أن أسأل معلمي؟”، يمكن للطالبات والطلاب أيضًا أن يفكروا في المدة التي يحتاجونها لإنهاء دراستهم لامتحان أو التحضير له.

بعد الامتحان: بعد إنهاء أي امتحان، يمكن للتلاميذ أن يراجعوا أنفسهم بأي شيء أخطأوا به والسبب وراء ذلك، مثل: “هل كنا مستعدين تمامًا للامتحان؟” و”هل هنالك أي شيء يمكننا فعله قد يساعدنا على تحقيق نتيجة أفضل؟”، وفي حال كانت النتيجة جيدة، يمكن للتلاميذ التفكير في الطرق التي استخدموها خلال الدراسة والتي يمكنهم استخدامها مرة أخرى في الامتحانات المقبلة.

دينا هلسة

اختصاصية علم نفس تربوي

مجلة “نكهات عائلية”