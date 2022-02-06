معركة خلافة عباس تشتعل خلف ترتيبات انعقاد “المركزي”

نادية سعد الدين



عمان- تستعر معركة خلافة الرئيس محمود عباس خلف ترتيبات انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني، الذي بدأ أعماله أمس، عند ملء مقاعد منظمة التحرير الشاغرة انتخاباً، توطئة لاعتلاء سلم تولية رئاسة لجنتها التنفيذية لاحقاً، ما أشعل الخلافات داخل حركة “فتح”، وعمق التجاذبات الفصائلية، على وقع تصاعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

تسيطر المؤشرات المحتملة للصراع على وراثة الرئيس عباس، في المناصب الرئاسية للسلطة ومنظمة التحرير وحركة “فتح”، على اجتماع المجلس المركزي الذي ينعقد في ظل غياب التمثيل الفصائلي الكامل، مما قد يضع أمر جدية نفاذ قراراته على المحك، مثلما يعرقل مساعي إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني، الجارية اليوم في الجزائر.

“الخلافات المتفجرة” داخل “فتح” حول وراثة منصب الرئيس عباس تصاعدت قبل انعقاد اجتماع “المركزي”، الذي سيتم خلاله انتخاب أعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلفاً لشخصيات توفيت أو استقالت، بما في ذلك اختيار خليفة لصائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية السابق الذي توفي في العام 2020، متأثراً بإصابته بفيروس “كورونا”، بالإضافة إلى رئيس جديد للمجلس الوطني، بدلا عن سليم الزعنون الذي قدم استقالته مؤخراً.

وتسبق تلك الخلافات الفتحاوية انعقاد المؤتمر الثامن للحركة، في 21 آذار (مارس) المقبل، في إطار صراعات القوى بالسلطة، التي دفعت الرئيس عباس لترشيح عضو اللجنة المركزية لفتح، ووزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ إلى اللجنة التنفيذية، خلفاً لعريقات، ما أثار معارضة فلسطينية وفصائلية واسعة.

ويأتي التحرك الأخير للرئيس عباس لقطع الطريق أمام خصومه المرشحين لرئاسة السلطة؛ وهم القيادي والمفصول سابقاً عن “فتح” محمد دحلان، والقيادي الفلسطيني الأسير في سجون الاحتلال مروان البرغوثي، وعضو اللجنة المركزية لفتح اللواء جبريل الرجوب، ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج، ونائب رئيس الحركة محمود العالول، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الحالي محمد أشتية، مما يجعل طريق “الشيخ” نحو خلافة الرئيس عباس ليس سهلاً، فهم الأكثر قدرة على المنافسة السياسية في المعركة الراهنة، والتي لا تبتعد عنها حركة “حماس” كثيراً.

وتأهباً لذلك؛ فقد أعلنت حركة “فتح” مرشحيها لـ”تنفيذية” منظمة التحرير، إذ جددت ثقتها بالرئيس عباس “رئيساً لها، وللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ولدولة فلسطين”، كما جددت بالإجماع ثقتها بعزام الأحمد ممثلاً للحركة في اللجنة التنفيذية للمنظمة، وانتخبت الشيخ مرشحاً ثانياً في اللجنة، بينما انتخبت روحي فتوح مرشحاً للحركة لرئاسة المجلس الوطني.

ومع ذلك؛ فإن اجتماع المجلس المركزي ينعقد في ظل جدل متنام بين الفصائل الفلسطينية حول شرعيته وتأثيره السلبي على المصالحة الداخلية، فقد حذرت “حماس” مؤخراً من انعقاده بعيداً عن التوافق الوطني الجمعي.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة “حماس”، عزت الرشق، إن “حالة الإجماع الفلسطيني التي تمثلت في رفض أغلب الفصائل والشخصيات الوطنية الفلسطينية حضور اجتماع المجلس المركزي؛ تبعث رسالة واضحة لقيادة السلطة؛ أن هذا المجلس لا شرعية له”.

وأضاف أن “التفرد ومحاولات مصادرة إرادة الشعب الفلسطيني، سيعزز الانقسام الفلسطيني الذي لا يخدم إلا أجندات الاحتلال، ولن يوصلهم إلا إلى طريق مسدود”.

وقال الرشق إن “الشعب الفلسطيني يستحق قيادة غير هذه القيادة، ويستحق أن تكون لديه مؤسسات شرعية منتخبة بأسس ديمقراطية واضحة، كفيلة بحمل أمانة الدفاع عن الحقوق والثوابت وتحرير الأرض والمقدسات”.

وأكد أهمية العمل بشكل جاد من أجل بناء استراتيجية وطنية نضالية موحدة، تجمع الكل الفلسطيني من أجل تحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة.

بينما تعهد مسؤولون فلسطينيون باتخاذ قرارات حاسمة، وسط توقعات بأن يذهب “المركزي” إلى إعادة التوصية بالقرارات القديمة أو بعضها؛ حيال إنهاء كافة التزامات منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الوطنية الفلسطينية، تجاه الاتفاقات مع سلطة الاحتلال، بما يشمل تعليق الاعتراف بالكيان الإسرائيلي، إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو (حزيران) العام 1967 وعاصمتها القدس. كما قرر وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي، باعتبار أن المرحلة الانتقالية، وضمنها “اتفاق باريس”، لم تعد قائمة.

وقال العالول، إن اجتماع المجلس المركزي بالغ الأهمية، ويأتي في ظل “التحديات الكبيرة التي يواجهها الشعب الفلسطيني”، ومحاولة “تنصل” الإدارة الأميركية من وعودها.

وأعلنت قوى سياسية وشخصيات اعتبارية ومستقلة، مقاطعتها لجلسة المجلس المركزي، من ضمنها: حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، و”الجبهة الشعبية لتحرير لفلسطين”، و”المبادرة الوطنية”، و”القيادة العامة”، و”الصاعقة”. وقالت “الجبهة الشعبية”، في بيان، إن خطورة هذا الاجتماع تأتي من كونه يتم دون توافق، ويمثل تجاوزاً للتوافقات الوطنية السابقة لترتيب البيت الفلسطيني، ولإجراء الانتخابات الشاملة.

وفي الأثناء؛ استأنفت قوات الاحتلال أمس عدوانها وانتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني، إذ اقتحمت مقر “مكتب الصدقات/الزكاة” في المسجد الأقصى المبارك، القريب من مصلى “باب الرحمة”، وقامت بتفتيشه والتدقيق في الملفات والأوراق بقرار من محكمة الاحتلال، وصادرت بعض الأوراق والملفات قبل الانسحاب من الموقع.

فيما أفادت المواقع الإسرائيلية بأن لجنة وزارية في حكومة الاحتلال، بدأت، أمس، مناقشات لبحث ربط عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بشبكة الكهرباء الإسرائيلية.

ويهدف المخطط الإسرائيلي إلى ربط المستوطنات بعضها ببعض وتوسيعها وتزويدها بالخدمات اللازمة على حساب حقوق الفلسطينيين.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن سلطات الاحتلال تواصل تنفيذ مشاريعها واجنداتها التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين وعاصمتها المحتلة، من خلال تكثيف انشطتها وعملياتها الاستيطانية بأوجهها المختلفة بهدف تعميق الاســتيطان والضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة خاصة القدس والمناطـق المصـنفة “ج”.

وأشارت إلى قيام المستوطنين بتجريف ما يقارب 150 دونماً من أراضي أحواض جوريش في المنطقة الواقعة بين عقربا ومجدل بني فاضل، لأغراض التوسع الاستيطاني، وتجريف أراض فلسطينية في قرية جالود جنوب نابلس، وذلك لتوسيع البؤرة الاستيطانية “إحيا”.

وتوقفت عند مخططات الاحتلال لتهويد البلدة القديمة في القدس واحيائها المختلفة، لافتة إلى أن الاستيطان يشكل تخريباً اسرائيلياً متعمداً للجهود الاقليمية والدولية المبذولة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، وتدميراً ممنهجاً لأي امكانية لتطبيق مبدأ حل الدولتين في إطار عملية سلام ومفاوضات حقيقية.