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معسكر تدريبي لمنتخب التايكواندو مع نظيره اليوناني

منذ ساعتين

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عمان –  بدأ المنتخب الوطني للتايكواندو اليوم الثلاثاء، معسكرا تدريبيا مشتركا مع المنتخب اليوناني في صالة مركز الاعداد الأولمبي بعمان.
ويأتي هذا المعسكر المشترك في اطار تحضيرات المنتخبين للمشاركة في بطولة الحسن الدولية للتايكواندو، التي تقام في عمان اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.
وأكد الناطق الاعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات لـ(بترا) اليوم، ان المنتخب اليوناني الذي وصل الى عمان يوم أمس، استعدادا للمشاركة في بطولة الحسن، بدأ تدريباته المشتركة مع المنتخب الوطني العائد للتو من بطولة الفجيرة التي اقيمت في الامارات العربية المتحدة واختتمت أمس الأول.

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